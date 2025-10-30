Sei hilabetez ondutako behi gazta aurkeztu du Beñat Telleriak
Urteko lehen mizpiriak ere iritsi dira feriara, oraindik gogor samarrak baldin badaude ere
Tere Madinabeitia
Ordizia
Osteguna, 30 urria 2025, 01:00
Ardi gazta berriak bakarrik ez, behi gaztak ere merezi du aurkezpen ekitalditxoa, eta halakoa egin zion Beñat Telleriak berak Mutiloako Odio baserrian egindako gazta berriari. Izan ere, sei hilabeteko ontze prozesuaren ondoren, jateko moduan dago dagoeneko ondutako gazta. Udaberriko belardietan jandako behi esnearekin egindakoa da, lau kilo ingurukoa. Horrelako pieza lortzeko, 32 litro esne erabili behar izan ditu. Estimazio handiko gazta mota da, ohikoa baino fuerteagoa delako, eta aurtengo kanpainan 2.000 kiloko ekoizpena egin du. Kiloa 19,5 euroan jarri du salgai, eta urte osoan izaten dituen gazta samurrari eta gazta urdinari gehitu zaie.
Ferian badago beste postu bat behi gazta saltzen duena, Olaberriko Judith Garciarena, eta honek ere badu gazta ondua, Behieko markakoa. Hori ere udaberriko esnearekin egindakoa da, baina denbora gutxiagoan ontzen utzitakoa, gutxienez bi hilabetze.
Fruten atalean ere izan zen berritasunik, mizpira. Altzagako Arantxa Lopetegik jarri zuen salgai, kiloa 2,5 euroan. Oraindik gogor samarrak egon arren, azkar batean saldu zituen guztiak.
Eta barazki berri bat ere iritsi zen, kukulu gorria. Zeraingo Intxausti anaien postuan zuten salgai, 1,15 euroan. Jokin zegoen postuan, eta kukuluaren prezioz galdetutakoan, supermerkatuan baino merkeago zuela esan zuen, «feria honetan saltzen diren beste hainbat eta hainbat barazki bezala». Arrazorik ez du falta.
Mikologiaren atalean, berriz, bertako perretxikoen falta izan zen hizpide berriz ere. Onddoak, adibidez, Lopetegik zituen gertukoenak, lau kilo, 30 euroan kiloa, eta horien artean 900 gramoko pieza bat zuen. Gibelurdinak ere bazituen, bi kilo, feriako bakarrak, kiloa 25 euroan. Bestela, Lasaren eta Barcinaren postuen artean, honako eskaintza osatu zuten: 150 kilo onddo (25-42 euro), 35 kilo ziza hori (22-28 euro), 15na kilo mendiko angula eta saltsa perretxiko beltz (25 euro), eta 5 kilo niskalo (27 euro).
Amaitzeko, lore kontuak ere aipatu behar dira. Jaione Irazustak margarita frantsesak zituen salgai, horiak, sorta 4 euroan, eta Azanza oso lanpetuta ibili zen hilerrira eramateko zentroak saltzen. Oraindik baditu aukeran, eta Zaldibiako mintegian salduko ditu datozen egunetan.