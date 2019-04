El segundo equipo de rugby, ante el Oviedo en la fase de ascenso

El segundo equipo de rugby, el Garabi Goierri, tercero en la fase regular del campeonato de liga, disputará la fase de ascenso a la División de Honor B, play-off para el que se han clasificado Universidad de Bilbao y Gaztedi, los equipos de Galicia; Ferrol y Os Ingleses (Villagarcia de Arousa), más los pertenecientes a la liga de Asturias, Cantabria, Castilla León; Oviedo, Belenos (Avilés) y Salamanca. Sobre el papel el Ordizia jugará el primer partido el 5 de mayo, en Altamira ante el Oviedo, al que devolverá visita la semana siguiente.

Fin de semana de mucho rugby ya que el primer equipo afrontará, aquí en casa ante el Aparejadores de Burgos ese mismo día, la primera eliminatoria en la lucha por el título de liga, y a su vez se disputarán las semifinales de las categorías sub18 y sub16, segundo y terceros en sus respectivas ligas. Y queda pendiente de dirimir la semifinal sub14, en Gasteiz contra el Gaztedi.

Y si de ascensos se trata, en la lucha por estar el próximo curso deportivo en la máxima categoría masculina, la última criba establece ya las semifinales, que reúnen por un lado al Ciencias de Sevilla y al Getxo, con lo que uno de los dos no pasa, por lo que si cae el Getxo, Bizkaia se quedaría, definitivamente, sin representación en la máxima categoría del oval. La otra semifinal, de nuevo a ida y vuelta, reúne al Bathco y al Liceo Francés.

En otro orden de cosas, reseñar que la selección española sub18, en la que concurría Erlantz Garmendia (14), se proclamaba subcampeona de Europa en Kaliningrado al perder en la final 20-10 ante Georgia, tras un partido en el que España estuvo por delante en el marcador 6-10 al descanso.

De salida en este certamen, el combinado se impuso con autoridad ante Holanda; 37-0, para a continuación derrotar en semifinales a Portugal; 20-5, escuadra lusa que no le había dado la menor opción a Bélgica.

Por su parte, la selección española de rugby femenina de seven, con las hermanas Erbina, Amaia y Lide en sus filas, se tenía que conformar con la décima plaza en la serie mundial celebrada en Kitakyushu (Japón). En la fase de grupos las leonas perdían de salida 26-17 ante Canadá (a la postre vencedora de esta serie mundial), encuentro en el que Lide marcó dos ensayos. A continuación caían 36-5 ante Australia y, seguidamente, superaban a China por 31-26. En la semifinal, el combinado volvía a ganar 12-5 a China, pero en la final no pudo con la potentísima selección de Fiji; 12-41.

Baloncesto

El infantil masculino haundi, Hotel Castillo, séptimo clasificado, recibía la visita del TAKE Belate, que era segundo con tres victorias más que los urdiñas. No pudieron los chicos de Caballero y Sarasola obtener la victoria ante un TAKE que estuvo más centrado que los urdiñas.

Los visitantes, con buenas acciones desde el perímetro y haciéndose dueños del rebote, dominaron la primera mitad del encuentro. Al descanso la ventaja para los visitantes era de 6-23. La reanudación fue más ajustada. Los urdiñas fueron entrando poco a poco en el encuentro, ajustando más los balances defensivos y jugando con mayor fluidez en ataque. A pesar de que los marcadores parciales no fueron del lado ordiziarra, la sensación de juego en la cancha había cambiado. Al final del partido, Ordizia, Hotel Castillo 19-TAKE Belate 43.

Atletismo

En las pruebas de libre participación, paralelas al campeonato de Gipuzkoa, en categoría sub16 femenina cabe destacar el título de campeonas de Gipuzkoa de Daniela Holguín, en 100 metros lisos con 13.45 (-1.7) marca personal, y de Maddi Urrestarazu en lanzamiento de peso (3kg) con 10.75m marca personal. Tercera y medalla de bronce Nahia Iraola en 600 metros con 1.44.97 marca personal.

Cuarta era la propia Maddi Urrestarazu en lanzamiento de jabalina (500 gr) con 13.28m. Octava Elene Zuazola en 600 metros con 2.00.16 marca personal, decimocuarta Nahia Enparantza en 300 metros con 48.55 marca personal, decimoséptima Nuria Pecharromán en 100 metros lisos con 14.36 (-0.2) marca personal y trigesimoquinta Garazi Iglesias en 100 metros lisos con 15.95 (-1.7) marca personal.