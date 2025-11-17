Santa Cecilia llenará las calles del municipio de música esta semana

Este sábado, 22 de noviembre, es el día de Santa Cecilia, patrona de los músicos y, como es tradición, los músicos de Ordizia celebrarán ... su día llenando de música las calles. Al tocar fin de semana, los actos se extenderán desde el jueves hasta el mismo sábado, en el que músicos jóvenes y adultos amenizarán el ambiente.

El jueves, 20 de noviembre, alumnos de todas las edades de la Escuela de Música realizará un pasacalles a partir de las 18.30 horas por las calles del Casco Antigup. A continuación, el grupo Big Band de la Escuela de Música ofrecerá un concierto en el bar 1990, a las 20.00 horas, con entrada abierta.

El viernes, el coro de la Sociedad Larrunarri cantará por las calles del municipio a partir de las 19.30 horas. Ese día también saldrá la Banda Beti Argi, a las 20.00 y animarán las calles con su música para celebrar Santa Cecilia. Asimismo, a las 21.30 el grupo suizo Mohs ofrecerá un concierto en D'Elikatuz, enmarcado dentro de la iniciativa Goierriko Jazzaldia.

Las corales del municipio y los alumnos de la Escuela de Música animarán el ambiente por las calles

El sábado, la Rondalla Laguntasuna cantará por las calles de Ordizia a las 19.00, enla que interpretarán temas de diferentes estilos y épocas.