La salida a la N-I estará cerrada desde el lunes al miércoles por la noche

Amaia Núñez ordizia. Sábado, 9 de agosto 2025, 20:09

Las obras para la instalación de las pantallas acústicas que se está llevando a cabo en la N-I a la altura del barrio Bustuntza volverán a afectar al tráfico en sentido Gasteiz la próxima semana durante varios días. El primer ramal de incorporación a la N-I del municipio, el enlace N-I-422-2-E estará anulado durante las noches del lunes al miércoles, esto es, el 11, 12 y 13 de agosto entre las 22.00 horas y las 06.00 horas, para continuar con los trabajos de colocación de los paneles antirruido.