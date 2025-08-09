La salida a la N-I estará cerrada desde el lunes al miércoles por la noche

OrdiziaLa salida a la N-I estará cerrada desde el lunes al miércoles por la noche
Amaia Núñez
ordizia.
Sábado, 9 de agosto 2025, 20:09
Las obras para la instalación de las pantallas acústicas que se está llevando a cabo en la N-I a la altura del barrio Bustuntza volverán a afectar al tráfico en sentido Gasteiz la próxima semana durante varios días. El primer ramal de incorporación a la N-I del municipio, el enlace N-I-422-2-E estará anulado durante las noches del lunes al miércoles, esto es, el 11, 12 y 13 de agosto entre las 22.00 horas y las 06.00 horas, para continuar con los trabajos de colocación de los paneles antirruido.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.