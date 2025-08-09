Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente La Real pone fin a la pretemporada con un empate ante el Bournemouth de Iraola

Ordizia

La salida a la N-I estará cerrada desde el lunes al miércoles por la noche

Amaia Núñez

ordizia.

Sábado, 9 de agosto 2025, 20:09

Las obras para la instalación de las pantallas acústicas que se está llevando a cabo en la N-I a la altura del barrio Bustuntza volverán a afectar al tráfico en sentido Gasteiz la próxima semana durante varios días. El primer ramal de incorporación a la N-I del municipio, el enlace N-I-422-2-E estará anulado durante las noches del lunes al miércoles, esto es, el 11, 12 y 13 de agosto entre las 22.00 horas y las 06.00 horas, para continuar con los trabajos de colocación de los paneles antirruido.

