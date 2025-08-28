Salgai daude Euskal Jaietako ikuskizunetarako sarrerak

A. N. ordizia. Jueves, 28 de agosto 2025, 20:38 Comenta Compartir

Irailaren hasieran Euskal Jaiak ospatuko dituzte, eta ohi bezala, ikuskizunak eskainiko dira Herri Antzokian. Irailaren 5ean, 20:30ean, Amak antzerkia eskainiko da, eta irailaren 14an, igandearekin, 19:00etan Zuhaitz Gurrutxagaren 'Nortasun Agiria' bakarrizketa. Emanaldi hauetarako Sarrerak eskuragarri daude iada Kutxabanken webgunearen bidez.

Balonmano

A partir del lunes, 1 de septiembre, comenzarán los entrenamientos de los equipos de balonmano de categoría infantil y cadete del Ordizia Eskubaloia Taldea. Las sesiones serán en el polideportivo Majori. En infantiles (nacidos en 2012 y 2013), el equipo masculino entrenará los lunes y jueves a las 18.00 horas, y los miércoles a las 17.15; y el femenino los lunes a las 17.45 horas y los martes y jueves a las 17.00.

El equipo cadete masculino (nacidos en 2010 y 2011), se citará los lunes a las 18.00 horas, los miércoles a las 17.15 y los jueves a las 19.00.

Salida de Zuhaizti

El Centro Social Zuhaizti ha organizado un viaje a Burgos para el 18 de septiembre. La salida será a las 8.00 desde la estación de tren. Por la mañana realizarán una visita guiada a la zona medieval, de 11.00 a 12.15, sin entradas. La comida seráen el restaurante Don Nuño. Por la tarde habrá tiempo libre. El regreso a Ordizia está previsto para las 20.30. El precio de la salida es de 45 euros. Los interesados pueden inscribirse en las oficinas del centro social los miércoles y jueves, de 10.30 a 12.30.