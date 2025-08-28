Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Simon Aizpuru, sagarrez inguratura. D'Elikatuz
Ordiziako Azoka

Sagar urte ona da, feriako eskaintzak erakusten duenez

Errezilgo Simon Aizpuruk hasi du salmenta denboraldia, eta nabarmen handitu da aukera

Tere Madinabeitia

Ordizia

Osteguna, 28 abuztua 2025, 02:00

Tarteka lanbroak zipriztindu zuen abuztuko azken feria, berritasun dezente erakutsi zituena, bereziki fruten atalean. Atzo Errezilgo Simon Aizpuruk sagarren salmenta denboraldia hasi zuen, eta asko handitu du eskaintza. Goierriko pikuak eta melokotoiak ere iritsi dira.

Aizpururekin, orain postu gehiago bat dago Plaza Nagusian sagarrak erosteko, eta aukera zabaldu egin da. Jose Antonio Elosegik, Maria Jesus Oriak eta Arantxa Lopetegik ere badituzte sagarrak, eta guztien artean eskainitakoak hauek dira, kiloa 2 eta 3,5 euro artean: erreineten erregina, Aragoiko erreineta, errezila edo ibarbi, jumbo, topac, perlestina, star, esltar, valstar, Inobi eta kanpandoja. Saltzaileen esanetan urte oparoa omen da aurtengoa, eta ferian dagoen eskain-tza zabala hau da horren isla.

Sagarrekin batera, Aizpuruk irasagarra ere bazuen aukeran, eta hori ere berria zen ferian. Kiloa 3 euroan zuen salgai. Pikua ere berria zen. Aramako Miren Jauregik zuen salgai, beltza, kiloa 4 euroa. Eta melokotoia ere aurkeztu zuten atzo. Altzagako Miren Lopetegiren postuan zegoen salgai, kiloa 2 euroan.

Madariak ere badaude aukeran azken asteetan. Atzo conferencia motakoak eta izen ezezagunekoak zeuden salgai, kiloa 2,5 eta 3 euro artean. Baina fruten atalak ez, baratzak ere eman zuen berritasunik atzo, kuia. Urteko lehen kuiak jarri zituzten salgai Maite eta Arantxa Zurutuzak, Gernika motakoak, kiloa 3,5 euroan.

Perretxikoen aukera, berriz, aurreko asteetan baino eskasagoa izan zen. Mikel Lasaren eta Felix Barcinaren postuen artean 80 kilo onddo eskaini zituzten, kiloa 25 eta 40 euro artean, baita 47 kilo ziza hori ere, kiloa 20 eta 22 euro artean. Boilur beltzaren kiloa, berriz, 290 euroan zegoen.

Eta sagar ugari dagoen bezala, tomatea ere bai, bertakoa, zein kanpokoa. Plaza Nagusian inguruko ekoizleen eskaintza zabala zena tzo ere, eta Zuhaiztiko fruta saltzaileen postuak kanpotik ekarritako udare motako tomateekin bete ziren. Javier Lacalle aguraindarrak zuen gehien, Nafarroako Mendabiakoa. Kiloa 0,80 euroan saltzen zuen, dozena-bat kiloz osatutako kaxa osoa erosita. Kiloak solte erosita, berriz, 1,50 euroan zuen. Udare tomaterarekin, kontserbak egiteko garaia hasi da. Laster piperrak ere iritsiko dira.

Publicidad

