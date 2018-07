Rockus y Gauss, a la final del XXXIX Campeonato de fútbol de cuadrillas

La criba de las semifinales plantan en la finalísima del 'XXXIX Campeonato de fútbol de cuadrillas a Rockus y a Gauss, lucha por la txapela que tendrá lugar este sábado. En los encuentros disputados este domingo, Gauss, que acreditaba un empate a 1 gol en la ida ante Km BL, se lo tomó muy en serio, lo que le permitió adelantarse hasta un 3-0, diferencia que la escuadra rival, reducía poco antes del descanso; 3-1. En la segunda parte, Gauss (finalista el año pasado, encuentro que perdió por la mínima ante Tzulo) batió la meta contraria en dos ocasiones por 1 sus contrincantes; 5-2 y pase a la finalísima.

En la otra criba, Rockus se presentaba con una apurada ventaja de 1 gol cosechado en la ida ante su rival Kurba. Se diría que Rockus tampoco quería sorpresas, empeño que le llevó a adelantarse 2-0 pero Kurba no sólo no se rindió sino que llegó a empatar el compromiso; 2-2, y aunque tuvo ocasiones de adelantarse en el marcador no lo logró.

Al final empate a 2 tantos, cierre en el que Rockus hacía valer el gol del partido de ida para acreditar su pase a la final. De esta manera, este sábado, a las 9.30, en el anexo, Kurba (tercero el año pasado al vencer a Rockus) y Km BL medirán su habilidad en la lucha por el tercer y cuarto puestos y a las 11.30 órdago por la txapela entre Kurba y Gauss. A continuación comida en el frontón y reparto de premios.

Atletismo

Con la celebración de las grandes citas estivales, el atletismo dice poco a poco adiós a la presente temporada. Entre los últimos resultados cosechados por los atletas del Txindoki Grupo Jaso At, reseñaremos que en el gran Premio de Palencia, Adel Ben Miloud protagonizó una excelente actuación en los 800 metros en los que se clasificaba en quinta posición cosechando un nuevo mejor registro personal; 1.54.28.

En el campeonato de España, cadete, celebrado en Castellón, magnífica quinta plaza, otra vez, al igual que en el campeonato de invierno en Sabadell, para Markel Acosta en 100 metros vallas, que corría la final en 14.14; 14.12 en semifinales y 14.52 en la series, demostrando una gran regularidad que le augura un buen futuro.

Hodei Caballero por su parte estuvo espléndido y fue el 17 en 5 km marcha mejorando, de largo, su marca personal para dejarla en 25.46.02.

En el campeonato de España de veteranos celebrado en Vitoria-Gasteiz magnífica actuación de Lurdes Intxausti que era cuarta de España en lanzamiento de martillo (3kg) con 28.25m en su categoría de 50-54 años logrando el récord de Euskadi de la categoría y sexta en lanzamiento de peso (3kg) con 8.78m. Eneko Barandiaran se estrenaba como veterano con un gran sexto puesto en la final de 100 metros lisos de su categoría de 35-39 años haciendo 11.64 en semifinales y 11.93 en la final.

En pruebas de libre participación destacar en Pamplona la marca personal en 800 metros de Adel Ben Miloud con 1.53.62, quinta mejor marca de la historia del club detrás de Joseba Bolinaga, Jon Etxeberria, Gorka Satrustegi y Victor Nieto.

En Donostia, Dorleta Oiarbide lanzaba el martillo de 4kg a 45.12m. En Basauri su hermano Alex corría los 1.500 metros en 4.07.49 y después en el campeonato de Navarra cosechaba un mejor registro de 4.05.53.

Basket de cuadrillas

Ultima semana de la fase regular para el Campeonato de baloncesto de cuadrillas, fase que concluye este jueves. Para hoy martes el calendario anuncia la última jornada de tres encuentros, agenda que va a tener lugar en la Joxemiel Barandiaran arena con el siguiente horario: a las 19.00; Inderjar 1-Ganixen lagunak, a las 20.00; Embibi-Embiel y a las 21.00; Sanber A-Teleferiko.