Adur Ezenarro, Panpi Dirassar y Muriel Hiriart. O. U.

Ordizia

Retoman los lazos entre Ordizia y Ezpelete

Los dos municipios han dado los primeros pasos para formalizar el hermanamiento

Amaia Núñez

ordizia.

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:25

Ordizia y Ezpelette han retomado su relación y han dado los primeros pasos para formalizar el hermanamiento de ambos municipios. La semana pasada el alcalde Adur Ezenarro se reunió con Panpi Dirassar y Muriel Hiriart, representantes de Ezpelette.

La relación entre ambos municipios existe desde hace algunos años, aunque ahora lo quieren formalizar.

Ordizia está hermanada entre otros, con las localidades de Acapulco (México), El Callao (Perú) y Urdaneta (Filipinas). Estos hermanamientos se realizaron dentro de los actos del 500 aniversario del nacimiento de Andrés de Urdaneta, entre 2007 y 2008.

La ciudad mexicana era el puerto de llegada de la ruta marcada por Urdaneta en el Tornaviaje y que durante siglos unió Manila y Acapulco. Una de las paradas del galeón que unía ambos puertos era El Callao.

