Regresa la Feria del voluntariado

ORDIZIA. Viernes, 3 mayo 2019

El 14 de junio del 2008, la Plaza Mayor fue escenario de la 'I Feria del Voluntariado' iniciativa promovida por el Ayuntamiento que respondía a un doble planteamiento: difundir y promover la labor de las diferentes asociaciones que trabajan, altruistamente, en el ámbito social del municipio y, sobre todo, reconocer y agradecer esa labor, antigua, callada y desinteresada, imprescindible e impagable, a las personas voluntarias. Desde entonces, cada dos años, la feria no ha faltado a la cita, y así nos llega la convocatoria de la sexta edición de la Feria del Voluntariado.

En la presentación de la iniciativa, Iñaki Dubreuil, presidente de la delegación municipal de Servicios Sociales recordaba que en el anuncio de la feria del 2017 él mismo apuntaba que un pueblo no se construye de un plumazo o por la voluntad de un individuo, o por voluntad divina. Un pueblo se construye día a día, con el esfuerzo y trabajo de mucha gente, de muchos grupos, colectivos, entidades e instituciones. Han pasado dos años y «ésta es una realidad que no ha cambiado lo más mínimo».

No cabe duda de que las instituciones son fundamentales; sobre todo los ayuntamientos, que son las que más cerca se encuentran de las personas y sus necesidades concretas y reales. «Pero tampoco nos cabe duda alguna de que un ayuntamiento no lo puede hacer todo. Por lo tanto, es fundamental, a su vez, el trabajo que todas y cada una de las asociaciones, colectivos y vecinos en particular realizan de forma voluntaria en el pueblo», añadía.

En Ordizia, subrayó, hay muchas personas que, por decisión propia, ofrecen su tiempo y su trabajo, sin remuneración alguna, en organizaciones públicas o voluntarias, comprometidas en las diversas actividades del sistema de bienestar. Personas que ofrecen un tiempo y un trabajo, gratuito y se comprometen, de manera estable, a la hora de dispensar esa prestación. Para nosotros, desde el ámbito de la salud y lo social, es fundamental dar a conocer esta rica y enriquecedora realidad. Es importante que se sepa qué es lo que se hace en este ámbito, quién lo hace, dónde lo hace y cómo lo hace.

«Con el objetivo de que los ordiziarras, insistió, conozcamos este rico y diverso tejido social, en este apartado concreto, sepamos valorarlo en su justa medida, y, por qué no, con el propósito de animar a participar en este amplio abanico de opciones voluntarias llega este encuentro a pie de calle, que representa la Feria del voluntariado». Un ámbito a su vez, para compartir experiencias, y para crear conciencia social.

Esta tarde en la Plaza

Sexta Feria del voluntariado que tendrá lugar hoy, en la Plaza de 17.30 a 20.30, en la que concurren con su propio stand, 18 asociaciones, con sede en Ordizia o relacionadas con la localidad: Centro social Zuhaizti, Asociación de familiares de personas con Alzheimer de Guipuzkoa; AFAGI, Fiare-Banca Ética, Asociación de afectados por la retinosis pigmentaria Begisare.

Asociación de crohn y colitis ulcerosa ACCU, Asociación española contra el cáncer AECC, DYA, Cruz Roja, Asociación de mujeres afectadas de cáncer de mama y ginecológico Katxalin, Kimtez, Nagusilan, Stop Desahucios, Asamblea de Cooperación por la Paz, Donantes de sangre, Cáritas, Alcohólicos Anónimos, Ordizia Kale Heziketa y Ordizia Lagunkoia-Goazen Ordizia.

La agenda de actividades reseña, a las 17.30 apertura oficial de la feria. De 18.00 a 20.00 horas taller de cocina saludable. A las 18.00 comienzo de las entrevistas a las asociaciones participantes. A las 19.30 horas Actuación de Umore Ona, y a las 20.30 clausura.

A reseñar que repite la 'triple' carpa que montará el centro social Zuhaizti, que incluye una mesa informativa sobre las actividades del centro, otra con su mercadillo solidario y la tercera con una exposición y venta de manualidades. Por su parte, la DYA realizará una exhibición en la que nos enseñará a salvar vidas mediante el uso del desfibrilador.