Referencia de desarrollo turístico Recibimiento, el pasado jueves, a la delegación de Rumania a su llegada a Ordizia. / MARIN Una delegación de Rumania del más alto nivel político visita la comarca para conocer el modelo turístico EL DIARIO VASCO ORDIZIA. Domingo, 14 abril 2019, 01:05

Cuando en el ámbito escolar ya hay centros que disfrutan de las vacaciones de Semana Santa, la comarca del Goierri tiene todo preparado para recibir a quienes van a visitarnos y para aprovechar estos días al objeto de seguir apostando por la promoción. «Una Semana Santa, que a la vista de las reservas en hoteles y agroturismos se presenta tan exitosa, o más, que la del año pasado, eso que todavía hay estaciones de esquí abiertas en el Pirineo», apunta Niko Osinalde, director de Goitur, sociedad publico privada, encargada de bregar en favor del turismo en la comarca.

Un empeño ya veterano, que esta misma semana se ha visto premiado y sin duda alguna aplaudido ya que el jueves una delegación, de 14 personas, procedente de Rumania y encabezada por el Secretario de Estado de Turismo (máximo responsable en la materia); Gheorghe Bogdan Tomoiaga se reunía en Ordizia (Délikatuz) con los responsables de Goitur para conocer el modelo de desarrollo turístico, en su conjunto, de la comarca.

Niko Osinalde reseña que la delegación rumana ha llevado a cabo una visita de una semana mediante la que conocer, de primera mano, propuestas e iniciativas turísticas ligadas a la naturaleza. Visita que les ha llevado a Asturias, Cantabria y al País Vasco, donde se entrevistaba con la Viceconsejera de Turismo, Isabel Muela, para a continuación presentarse en el Goierri, y finalizar la apretada agenda en el Basque Culinary Center.

Una elección y presencia en el Goierri en la que ha tenido mucho que ver el hecho de haber recibido (en el 2015) el premio EDEN, 'Destinos europeos de excelencia', que otorga la Comisión Europea.

Una reunión, expone el director de Goitur, en el que la delegación rumana, a la que acompañaba el cónsul de este país en Bilbao; Marian Popescu, se mostró muy interesada e hizo muchas preguntas. Quisieron saber sobre el sistema de titularidad público-privado de Goitur, su organización, financiación, la conversión de la naturaleza en producto turístico; las carreras de montaña, los circuitos de orientación, el parque de aventuras, etc. La consolidación de marcas, como Idiazabal, superando localismos, etc. La promoción de los productos, queso, sidra, la relación con los productores, etc.

«Para nosotros, que hacemos lo que podemos, ha supuesto una reconocimiento a nuestra labor y al hecho de que nos consideran una referencia, a tener en cuenta como entidad que lleva a cabo buenas prácticas en el desarrollo turístico» subraya Niko Osinalde. Y este viernes, hasta hoy domingo, la oferta del Goierri, enrolada en el stand 'San Sebastian Region', volvía, por segundo año, a la feria de Vic (Barcelona), como primer termómetro, a pie de calle, del interés por la oferta goierritarra, en un mercado, el catalán, muy importante y dado a visitarnos. Pues bien, para media tarde de ayer, los catálogos y demás propuestas informativas; mapas, guías, etc, del territorio guipuzcoano, incluidos por supuesto los de nuestra comarca, se habían ya repartido.

La semana que viene, en concreto de jueves a sábado, Goitur regresa a BasqueFest. Hace ahora seis años, concretamente durante la Semana Santa del 2013, el Ayuntamiento de Bilbao, ponía en marcha una iniciativa con la que afrontar y vivir, de manera diferente la, hasta entonces, semana de pasión bilbaína. Una propuesta aglutinadora que pretendía que pasos y procesiones conviviesen, a partir de este año, con el arte, la música, la danza, el diseño más actual, el deporte, la gastronomía, y ahora el cine. Nacía BasqueFest, el primer festival de la cultura y la vanguardia vasca con la intención de consolidarse en un plazo de cinco años como referente de una ciudad cosmopolita y abierta al mundo, pero también orgullosa de su historia y sus orígenes.

Para nosotros, expone Niko Osinalde, BasqueFest supone una presencia clave e importantísima cara a lo que representa el turismo interior de la Comunidad Autónoma, ya que Bizkaia representa el territorio de Euskadi que más visitantes aporta al Goierri, por supuesto y además, en Semana Santa.