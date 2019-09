Recta final para la primera fase de Majori Los miembros de la corporación y los técnicos durante su visita a las obras del 'cubo'. / MARIN Las obras de renovación centradas en el cubo estarán terminadas para el mes de noviembre EL DIARIO VASCO ORDIZIA. Viernes, 27 septiembre 2019, 01:05

Las instalaciones de Majori y Altamira hacía tiempo que reclamaban una completa puesta al día, actualización muy importante y necesaria, tanto para el deporte federado, como para aquel que no está centrado en la competición, el llamado deporte para todos.

Definitivamente, y planteado en dos fases, aunque les costó coger velocidad de crucero, las obras de la primera fase de renovación del polideportivo, echaron a andar el 19 de noviembre del año pasado. Primera fase, que cuenta con un presupuesto de 2.833.490 euros y un plazo de ejecución de 18 meses, etapa centrada en la que se ha dado en llamar zona seca, es decir el interior de Majori, excepción hecha de la piscina cubierta.

A reseñar que poco antes, concretamente en el mes de mayo, el diputado de Cultura y Deporte, Denis Itxaso, visitó la localidad y rubricaba un acuerdo con el Ayuntamiento por el que su Departamento realizaba una aportación de 395.000 euros, dentro del Plan de Equipamientos Deportivos 2017-2020.

Esta primera fase, dividida en dos tandas o subfases, viene a dar respuesta a la fuerte demanda de servicios como vestuarios, gimnasio, nuevas salas para habilitar espacios que amplíen la oferta deportiva. A la distribución de los espacios existentes, que no permiten atender convenientemente las actividades más demandadas, como spinning, aerobic, pilates, judo, zumba, etc. A unos recorridos internos que no son claros ni intuitivos, a una comunicación vertical no adecuada y a un serio problema de accesibilidad, de modo que se pueda acometer la futura renovación de la zona de las piscinas (segunda fase) con lo que gradualmente se conseguirá la renovación total del recinto.

En una visita a las obras llevada a cabo días atrás por miembros de la corporación, Odilo Rivela, gerente de Majori, exponía que se prevé que esta primera tanda o subfase termine el próximo mes de noviembre. Tanda centrada en el 'cubo' en la que, añadía, hemos construido un nuevo gimnasio y bar, además de poner en marcha dos nuevas áreas de deporte, que se suman a la cancha que ya estaba en funcionamiento. El ascensor también está en marcha».

Fin de la primera fase, insistía Odilo Rivela que va a representar un cambio total respecto a la situación actual, empezando por la ubicación del bar. «Ahora se podrán ver varios espacios deportivos desde el mismo. Además, se ha habilitado una zona de espera que es independiente de la cancha y del trasiego de usuarios que pueda haber».

Nuevo ascensor, mejorando la accesibilidad. Nuevo gimnasio. Dos salas multiusos, etc.

Los trabajos en el exterior del 'cubo', o 'el frigorífico' «van avanzado y ya se ha empezado a colocar los ventanales. Para el final previsto de esta primera tanda, es decir, para mediados de noviembre, comenzarán los trabajos de pintura.

En la segunda tanda o subfase (seis meses para su conclusión) se procederá a acometer nuevos vestuarios, la climatización, las conexiones internas de Majori, la recepción, etc.

Importante, llegar puntual a la fecha establecida, fecha con la que sueña el club de balonmano ya que recuperaría el acceso y utilización a la 'kantxa-2'.

En el contexto, anotar la renovación de las superficies de juego del anexo y del campo de Altamira.

Para más adelante quedaría la segunda gran fase de renovación del polideportivo Majori, y la sustitución de la pista de atletismo, muy deteriorada.