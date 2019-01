Reacciones a las pintadas en el Ayuntamiento ORDIZIA. Viernes, 18 enero 2019, 00:29

Las portavocías del EAJ/PNV, PSE-EE, Ordizia Orain y Ordizia Irabazi del Ayuntamiento manifestar su hartazgo por el nuevo ataque perpetrado la noche del martes al miércoles contra el patrimonio histórico-monumental del municipio en forma de pintadas y manchas de pintura. «Es legítimo reivindicar aquello que se considere necesario, pero no de esta manera, atacando a Ordizia. En este momento se investiga la autoría de los hechos para, si es posible y se considera oportuno, tomar las medidas que se consideren necesarias».

Por su parte, EH Bildu reseña que no le pareció adecuado el texto que le propuso el equipo de gobierno porque; «se quiere dar a entender que estamos ante un conflicto grave y no es así. La expresión ataque contra Ordizia es exagerada, sobre todo cuando recientemente se han realizado pintadas en San Juan y no ha habido ninguna declaración y porque se proponen solo medidas coercitivas y no soluciones». No comparte que se perjudique el patrimonio de esta manera. Sin embargo sitúa las pintadas en el contexto que les corresponde «porque sería una irresponsabilidad mirar hacia otro lado frente al conflicto subyacente».