La Psicología al servicio de la sociedad

La ordiziarra Nekane Balluerka fue elegida rectora de la UPV/EHU en noviembre de 2016. / MARIN Nekane Balluerka, rectora de la UPV, ofrece esta tarde una charla en Barrena ORDIZIA. Viernes, 5 octubre 2018, 00:25

La cuarta edición de 'Ordizientzia' programa divulgativo que promueve, en su afán de acercar la ciencia a la ciudadanía, la asociación Lemniskata, llega de la mano del Ayuntamiento y el arrope de la cooperativa Orkli, con una ambiciosa propuesta con la que sumarse a la conmemoración del 750 aniversario de la villa.

Cuarta edición que echa a andar hoy, a las 19.00, en el salón de actos del palacio Barrena, donde Nekane Balluerka Lasa (Ordizia, 1966) rectora de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, ofrecerá una charla, en euskera, dirigida al gran público, que ha titulado 'Psicología y metodología al servicio de la sociedad'.

Licenciada en Psicología por la propia Universidad del País Vasco en 1989 y doctorada en esta misma universidad en 1993, en ambas ocasiones con Premio extraordinario, al finalizar la licenciatura comenzó su labor docente en la Facultad de Psicología de la UPV/EHU.

Desde el 2009 es catedrática del área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Como profesora ha logrado la evaluación de excelente en el programa Docentiaz. Sus líneas de investigación se centran en la metodología para la elaboración de instrumentos de evaluación psicológica y para su adaptación intercultural, y en la aplicación de modelos de análisis multinivel al estudio de fenómenos psicosociales.

Ha participado en 41 proyectos de investigación, siendo en nueve de ellos la investigadora principal, incluido el grupo Qualiker.

Es coautora de 96 artículos científicos, 24 libros y nueve capítulos de libro. Ha dirigido o codirigido diez tesis doctorales, dos de ellas con mención europea, cinco con mención internacional y tres han recibido el premio extraordinario de doctorado de la UPV/EHU. Además, dos de ellas han recabado, respectivamente, el premio y el accésit 'Realidad Social Vasca' del Gobierno Vasco. Sus contribuciones en congresos nacionales e internacionales superan las 220. Ha impartido una veintena de conferencias invitadas y ha coordinado múltiples simposios, mesas redondas y cursos de verano en foros especializados.

Nekane Balluerka ha realizado estancias como investigadora visitante en universidades como, Arizona State University (1995), University of California (2005) y Cathie Marsh Centre for Census and Survey Research, University of Manchester (2010).

Asimismo, atesora una larga trayectoria en la gestión universitaria, pues es miembro de Udako Euskal Unibertsitatea (UEU), miembro fundador de la Asociación Española de Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la European Association of Methodology (EAM).

Ha sido editora, durante 4 años (2011-15), de la revista de la EAM, Methodology. European Journal of Research Methods for the Behavioral and Social Sciences, revista que pasaba de ser una publicación no incluida en la base de datos Journal Citation Reports de Thomson Reuters en el año 2011, a estar situada ahora en su primer cuartil.

Ha ejercido de asesora externa de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU) durante 6 años. Vicedecana de la Facultad de Psicología (2004-06), vicerrectora de Calidad e Innovación Docente (2006-09) y de Estudios de Posgrado y Relaciones Internacionales (2012-16). En noviembre del 2016 fue elegida rectora de la UPV.

Pues bien, bajo el título 'Psikologia eta metodologia gizartearen zerbitzura' en la primera parte hablará sobre las tres actividades, fundamentales que desarrolla el profesorado universitario: docencia, gestión e investigación, tomando para ello como referencia su propia trayectoria académica.

En la segunda, que constituye el eje central de su ponencia, abordará las principales líneas de investigación del equipo que lidera; 1.-Metodología para mejorar la evaluación psicológica; 2.- Terapia asistida por animales y naturaleza; 3.-Biofeedback y Mindfulness virtual; 4.- Seguridad vial; 5.-Emociones, creatividad e iniciativa personal, y tratará de mostrar cómo contribuyen tales líneas al bienestar de la sociedad vasca. Con todo ello pretende poner de manifiesto que la UPV es una universidad pública al servicio de la sociedad vasca.