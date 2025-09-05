El PSE-EE de Ordizia pide al gobierno municipal adecuar la parada de Eroski para que el autobús GO07 pueda parar en condiciones

Amaia Núñez ordizia. Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:27

La línea GO07 que conecta Urola Garaia y Goierri con Donostia tendrá más servicios a partir del próximo lunes. El PSE-EE de Ordizia ha agradecido los cambios con los que los vecinos de la zona contarán con hasta tres autobuses en la expedición que sale a las 7.05 horas desde Legazpi y que tendrán réplica en los servicios de la tarde para la vuelta.

«El objetivo principal es garantizar que ningún ciudadano o ciudadana se quede sin poder utilizar el autobús para ir a trabajar, a estudiar o para disfrutar de su tiempo de ocio», señaló la portavoz socialista del grupo municipal Ana Sánchez a través de una nota, en la que agradeció a la diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez su «apuesta decidida por la movilidad sostenible en la comarca con una nueva línea de autobús que, a tenor de los datos, era muy necesaria».

Sánchez indicó que el PSE-EE de Ordizia se ha reunido «en numerosas ocasiones» con el departamento que dirige Azahara Domínguez. «Cada día se analizan los datos para reforzar las líneas para ajustar el servicio a las necesidades reales que existen. Estamos comprometidos con un transporte público sostenible y accesible y lo vamos a seguir estando».

Por otro lado, Ana Sánchez criticó la «falta de voluntad» del gobierno municipal de EH Bildu para adecuar la parada de Eroski. «A pesar de que es una necesidad urgente para garantizar la comodidad y seguridad de los usuarios, el gobierno sigue ralentizado el proceso. Es necesario habilitar la zona para que el autobús pueda parar en condiciones adecuadas», explicó.

En este sentido, añadió que «no entendemos por qué se está retrasando esta actuación. La movilidad de nuestras vecinas y vecinos debe ser una prioridad. Pedimos a EH Bildu que actué con responsabilidad, agilice los trabajos que sean necesarios y dé solución a esta demanda».