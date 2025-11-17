El PSE-EE denuncia que EH Bildu bloquea los acuerdos sobre energía

Amaia Núñez ordizia. Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:02 Comenta Compartir

El PSE-EE de Ordizia denuncia el bloqueo de la creación de una comunidad energética en Ordizia por parte del gobierno municipal con su oposición a la moción presentada en el último pleno, con el apoyo de Podemos, «para reactivar los compromisos adoptados por unanimidad en 2022 sobre la creación de una comunidad energética ciudadana. La propuesta busca avanzar hacia un modelo de autoconsumo colectivo, ahorro económico y justicia climática».

En la moción solicitaban el cumplimiento inmediato de la moción aprobada por unanimidad en 2022, así como un estudio técnico de cubiertas municipales para instalar sistemas de autoconsumo, la solicitud de apoyo técnico y económico a la Diputación Foral de Gipuzkoa, información trimestral al Pleno sobre avances y la reafirmación del compromiso con la transición energética justa. El PSE-EE asegura que su modelo «no tiene apellidos ni empresas detrás. Defendemos proyectos que benefician a la ciudadanía, no a las empresas. Por mucho que traten de manipular los que rechazan la moción».

Energías renovables

El modelo impulsado por el Departamento de Sostenibilidad de la Diputación de Gipuzkoa —liderado por el socialista José Ignacio Asensio— está presente en más de 70 municipios del territorio, incluidos muchos gobernados por EH Bildu. «La Diputación apoya comunidades energéticas gestionadas por Edinor, Goiener, Hitzar, Ekinherri... sin distinción. Lo que importa es que las familias paguen menos luz y accedan a energía limpia. ¿Por qué lo respaldaron en 2022 y hoy lo rechazan? ¿Por qué privar a Ordizia de los beneficios que ya disfrutan sus vecinos?», se preguntan.

Los socialistas reclaman que «mientras otros municipios avanzan, en Ordizia no hay comunidades energéticas ciudadanas, ni solicitud de ayudas, ni un estudio en profundidad de las cubiertas susceptibles de albergar paneles para posibilitar la creación de alguna comunidad energética, ni plan o programación alguna que ordene su ejecución. Año tras año, se dejan pasar las subvenciones disponibles» y añaden: «Sres. de EH Bildu y Podemos, esto no va de empresas, ni de siglas. Va de mejorar la vida de las personas. Y hoy, en Ordizia, la única energía que falta es la del propio alcalde para ponerse a trabajar».