El proyecto del bidegorri hasta Zaldibia vuelve a estar sobre la mesa

Ordizia Sábado, 8 de marzo 2025

Cada día numerosas personas van desde Ordizia hasta Zaldibia y viceversa. Algunos por ocio, otros por trabajo y también a estudiar. Son bastantes quienes van en bicicleta a trabajar y a pasear. El proyecto de bidegorri lleva años en marcha, pero está paralizado. El miércoles pasado las Juntas Generales aprobaron una solicitud en la que instan a la Diputación a completar el vial entre los dos municipios, ya que al ser una carretera intermunicipal, la ejecución de ese tramo corresponde a la Diputación Foral de Gipuzkoa.

El proyecto original data de 2010, cuando en septiembre se inauguró el primer tramo de Ordizia, de un kilómetro de longitud. «Era un proyecto ambicioso», tal y como lo describe el alcalde de Ordizia Adur Ezenarro, pues el trazado iba por los herbales. «Cada inicio de legislatura los alcaldes de Ordizia y Zaldibia hemos ido a preguntar por cómo va», indica. En su última visita, les comunicaron que había que actualizarlo y en ello estaba en estos momentos.

Posteriormente, en 2013, el Plan Territorial Sectorial de Vías ciclistas de Gipuzkoa contemplaba la realización de 3 kilómetros, dentro del itinerario Donostia-Beasain «que se preveía estuviera terminado para 2021», según indica la solicitud realizada por Mikel Lezama. Para entonces, habían realizado una modificación para que el bidegorri iría junto a la carretera. De esta manera, se reducirían los costes y sería más sencilla su ejecución.

«En un tramo se movería la regata, un cambio aprobado por Urak en su día, pues parece ser que ahora está movido y se volvería a su trazado original», explica el alcalde de Zaldibia, Ioritz Berra. El ayuntamiento de esa localidad ha sido quien ha llevado la iniciativa en todo momento, «tenemos más interés».

Aún así, todavía no tienen fechas y solamente tenían conocimiento de que estaban reescribiendo el proyecto. «Entendemos que si han empezado a reescibrilo hay posibilidad de que lo hagan en esta legislatura», indica Berra. No tenían más noticias hasta esta semana, cuando el juntero del PP Mikel Lezama presentó la propuesta de resolución, que salió adelante con el apoyo de EH Bildu y Podemos. En ella «las Juntas Generales de Gipuzkoa instan a la Diputación Foral de Gipuzkoa a que impulse y explore todas las soluciones existentes en los tramos más estrechos o complicados, dotándolos de la mayor anchura posible y priorizando los tramos segregados, con el fin de no retrasar todavía más la finalización de esta vía verde».

Según Ioritz Berra «ahorraría muchos viajes en coche. Ahora también van algunos a trabajar. Con un bidegorri, puede ir mucha gente a Orkli y a CAF, también los alumnos, a la escuela o, por la tarde, al entrenamiento».