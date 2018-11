El primer equipo del Ordizia KE prepara la visita de este sábado del Dep. Alavés B ORDIZIA. Miércoles, 21 noviembre 2018, 00:33

La afición no regresó el domingo de Zubieta con una sensación de derrota ni menos amarga, porque el primer equipo del OKE, el Ordizia Landu jugó un buen partido ante la Real Sociedad C. La escuadra txuri urdin apenas creó peligro en la primera mitad, en la que eso sí, tirando de oficio, en el m.18, Blasco no dejaba pasar su oportunidad; 1-0. Regil contó con una buena ocasión que desbarató el cancerbero realista. Con ese resultado se llegó al descanso.

En la reanudación los de Mendia y Elicegui volvieron a intentarlo pero era nada menos que Aranzabe el que anotaba otro palote en su casillero personal de goles. Y de nuevo, poco antes de la conclusión; m.90, encajaban el tercer tanto.

Muy importante, el Ordizia le daba la bienvenida a su bravo capitán, Iñigo Usabiaga 'Triki' que vuelve a vestirse de corto.

Jugaron: Unai Etxeberria, Calderón, Jauregi, Antxon, Bereziartu (Oskar Erauskin), Altuna, Gorka Etxeberria, Nace, Christian (Usabiaga), Regil, Iparragirre (Garmendia).

Y a seguir trabajando porque el sábado viene el filial del Alavés.

El Primera Regional vencía 1-0 al Elgoibar B con más apuros de los previstos. Los de Goiko y Txikirrin comenzaron con mal pie ya que para el m.10, el Ordizia tuvo que hacer el primer cambio por lesión de Korta (recupérate pronto Unai). Los colchoneros pusieron una tela de araña ante su portería que los el txoko no acertaron a deshacer, llegándose al descanso con 0-0 inicial. Con la reanudación el encuentro ofreció la misma tónica; un equipo; el Ordizia, que lo intentaba, y otro el Elgoibar, que bastante trabajo tenían para sujetar a los ordiziarras, hasta que, por fin, a en el m.70 Aranburu saca una falta y Rivera de cabeza marca el 1-0.

El Urki puso toda la carne en el asador en su visita al Zarautz, 0-4, en previsión de una posible victoria ordiziarra. Así las cosas, mantiene el liderato y el punto de diferencia que le separa del Ordizia.

Jugaron: Arrospide, Rivera, Murua (Etxeberria), Otaegi, Garmendia (Urtaza), Bingen Erauskin, Aranburu, Korta (Galparsoro), Aritz Jauregi (Mendizabal), Raúl Erauskin y Pérez (Hidalgo).

El Juvenil de Honor no tuvo suerte y daba un paso atrás ante el Ilintxa. La escuadra ordiziarra se vio mermada por las bajas a pesar de lo cual protagonizó una aceptable partido, mejor de lo que puede deducirse al ver el casillero; 0-3. El primer gol visitante llegaba en el m.63 tras un saque de esquina; 0-1. Poco después, un jugador urdiña lanza un centro chut y el balón se pasea por el área pequeña visitante sin encontrar rematador. En el m.83, tras un balón largo llegaba el 0-2 y en el m.93 el 0-3.

Jugaron: Pérez, Vega (Fernández), Soto (Sanz), Dorronsoro, Ugartemendia, Tossi (Lasa), Aranburu, Altuna, Calvillo, Lacalle y Armendariz.

Al primera juvenil tampoco le acompañó la fortuna y perdía en Alegia; 0-3. Tras realizar una buena primera mitad en la que pudo goleador, en la segunda, los txintxarris aprovecharon el bajón urdiña para marcar tres goles.

Baloncesto

El júnior masculino recibía como segundo clasificado al sexto de la tabla; el Ganbara (Andoain). Los de Mike salieron como ya es característico, con gran intensidad, dificultando mucho las acciones periféricas de los visitantes y obteniendo gran cantidad de balones en media cancha. La lucha por los rebotes no se decantó hasta mediado este primer cuarto en favor urdiña, a partir de aquí el dominio fue local. Al descanso 40-15 para los ordiziarras. En la reanudación hubo un tiempo para ensayar nuevos movimientos, nuevas acciones y disfrutar de una inmejorable victoria. Con la bocina, Ordizia 73-Ganbara 36.