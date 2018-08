El primer equipo del Ordizia debuta el sábado en Tercera División El Ordizia Landu se estrena el fin de semana en la nueva categoría tras la pretemporada de preparación. Recibe a las 17.00 horas en Altamira a un reforzado Portugalete decidido a volver a luchar por el ascenso EL DIARIO VASCO ORDIZIA. Miércoles, 22 agosto 2018, 00:24

El primer equipo del OKE, el Ordizia Landu, daba por finalizada la pretemporada el pasado sábado en Loinaz ante el Beasain, encuentro de preparación que resultó interesante y que concluía con empate a un gol.

Antxon de la Arada adelantaba al Ordizia cuando corría el minuto 1 para empatar los vagoneros en el minuto 18. Los de Unai Mendia volvieron a ofrecer una buena imagen, en esta ocasión ante un equipo curtido en Tercera División. A lamentar la lesión de Jon Rodríguez 'Jonro', que sufre un esguince.

Concluye la pretemporada que ha servido para lo que se pretende, ir conjuntando al equipo, ver a los jugadores, hacer pruebas, etc. A nivel de resultados las cosas no han ido mal ya que la escuadra urdiña ha cosechado en los cinco partidos disputados, una derrota, tres empates y una victoria, habiendo marcado 8 goles y encajado 7.

Todo ello sin olvidar que de cinco partidos disputados tres han tenido lugar ante equipos de la categoría, escuadras, que es seguro, varias de ellas, al menos, van a estar entre los equipos candidatos a la lucha por el ascenso.

Última semana, ésta que nos ocupa, cuenta atrás antes para el comienzo del campeonato de liga, semana dedicada a afinar detalles. Arranque y debut en Tercera División que el Ordizia afrontará este sábado, en Altamira, a las 17.00 frente al Portugalete, que se marca de nuevo como meta el ascenso a Segunda B, objetivo y empeño que le ha llevado a reforzar la plantilla y a no escatimar en fichajes, el último, cerrado la pasada semana, incorporación que llega desde Lezama.

Se trata del delantero Alex Larrayoz, un jugador sub 23 que viene a reforzar la delantera gualdinegra.

El joven navarro llega procedente del Basconia, tras haber realizado la pretemporada con el Barakaldo. Los fichajes de última hora del conjunto de Larrazabal, apuntan en la villa barrillera, han provocado que un jugador de estas características quedase libre. Muchos han sido los equipos que se han dirigido a los barakaldeses para hacerse con los servicios de este jugador formado en Lezama y que, así las cosas, viene a completar una plantilla que comienza a ilusionar a la parroquia portugaluja.

El navarro se destaca por su dinamismo, lucha y entrega. El proyecto de ascenso y el interés de Ezequiel Loza, míster del Portugalete, han llevado a Alex a no dudarlo y aceptar venir a un equipo con aspiraciones y una afición que acude a La Florida en buen número.

La lista de fichajes se completa con la incorporación de Chema Mato, veterano jugador cántabro que a sus 34 años acredita once temporadas en Segunda B, y una experiencia que puede ser vital en el objetivo marcado en rojo que no es otro, valga insistir, que el ascenso. Ángel Díez, portero experimentado, pero con mucho futuro por delante, Ángel salió de la cantera del Atlético de Madrid, donde llegó a disfrutar de ser internacional en la selección sub 17.

En los últimos tiempos ha jugado con asiduidad en la categoría de Segunda B, con equipos como el Leioa o el Cerceda.

Refuerzos a los que se suman tres jugadores sub 23, jugadores que llevaban a prueba desde el comienzo de la pretemporada y que, tras los primeros entrenamientos y amistosos, han convencido al cuerpo técnico de tal manera que su juventud no parece ser un obstáculo para dar el salto a una categoría tan exigente como la tercera división.

Se trata de Ousmane Diatta, procedente del Santoña. Ousmane ha resultado ser una de las grandes sorpresas de la pretemporada al convertirse, hasta el momento, en el máximo realizador en los partidos veraniegos que el Portugalete lleva disputados, contando en su haber con tres dianas. Entre sus cualidades destaca su gran velocidad y su capacidad goleadora.

La segunda incorporación es Luken Iturrino, hijo del que fuera jugador del Athletic, Lutxo Iturrino. Luken, que ya jugó contra el Portugalete cuando pertenecía al Aurrera de Ondarroa, es una joven perla que salió de Lezama y destaca por su exquisita zurda y desborde en banda izquierda.

Y la tercera, corresponde a Nicolás González que juega de extremo y acredita una reputación que le sitúa como jugador habilidoso, rápido y con gol. Formado en la cantera del Racing de Santander este último año ha jugado en la segunda división mexicana.

Martínez de Olkoz, a la Real

En otro orden de cosas reseñaremos que la ordiziarra Saioa Martínez de Olkoz ha fichado por el segundo equipo de la Real Sociedad. Saioa comenzó su andadura futbolística en el Ordizia KE equipo en el que destacó por su facilidad goleadora. Durante las tres temporadas que defendió la elástica urdiña marcó 100 goles; en la temporada 2011-12, en la que era infantil, anotó 35 dianas, al año siguiente; infantil de honor; marcó 22 y en la campaña 2013-14, ya cadete, sumó 43.

El Añorga, que le seguía sus pasos, le fichó para la temporada siguiente, club en el que ha estado hasta el final de la pasada liga, a cuya conclusión la Real Sociedad le reclutaba en sus filas. Saioa ha sido convocada, a su vez, en más de una ocasión por la selección de Euskadi.

No cabe duda de que la ordiziarra tiene todas las posibilidades del mundo de llegar al primer equipo txuri urdin.

En este sentido reseñaremos que dos jugadoras del Goierri Gorri; Izaro Torres, de Zumarraga y Naroa Santana, de Lazkao, pasan a engrosar, a su vez, las filas del segundo equipo de la Real Sociedad.