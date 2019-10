El primer equipo de balonmano salda con derrota su debut en el campeonato de liga

El primer equipo de balonmano cosechaba una derrota en su debut en el campeonato de liga, estreno que le llevaba a Usurbil. De partida se presumía un encuentro complicado, pero no tanto como parece indicar el marcador final, 36-22. Sin duda llamativo, el distinto nivel de preparación de los dos conjuntos ya que la escuadra anfitriona se mostró más rodada que el conjunto urdiña, que disputaba su tercer encuentro.

De la misma manera, el nivel de concentración de los jugadores urdiñas fue inferior al de sus rivales y eso quedó claro en la cantidad de contraataques recibidos. A todo ello hay que añadir los fallos en la definición, ya que el Ordizia llegó a desperdiciar hasta 8 lanzamientos, sin oposición, delante del portero contrario.

En cualquier caso no cabe preocuparse en exceso, la temporada es larga y esto no ha hecho más que empezar. Toca trabajar para corregir los problemas que se detectaron durante el partido para que no vuelva a suceder. Lo primero pasaría por mejorar las prestaciones defensivas. Evidentemente recibiendo más de 30 goles poco vamos a poder hacer. A esto habría que añadir la mejora ataque, los fallos en la definición tienen que ir desapareciendo al objeto de igualar el marcador.

Por su parte el conjunto juvenil masculino sigue sorprendiéndonos semana tras semana, en esta ocasión se imponía con facilidad al Saieko donostiarra, en Majori, 26-17, lo que le permite seguir disfrutando de una posición de privilegio en la clasificación.

El juvenil femenino recibía la visita del líder; el Eibar, y a pesar de mostrar una fuerte oposición no pudo conseguir la victoria, perdiendo 17-21.

En categoría cadete, el femenino de segundo año, en un partido de muy pocos goles, vencía al Tolosa, 14-11 y sigue manteniéndose en la zona alta de la tabla. Mientras que el equipo de primer año, con muchas ausencias, poco pudo hacer en Eibar, donde caía 27-11.

El cadete masculino, por su parte, sigue sin despertar y esta vez era en Zarautz donde caía, 28-14, en un mal partido. Debut del infantil femenino de segundo año, que jugó en Eibar donde perdió 23-12, en un encuentro muy mediatizado por la labor arbitral.

Fútbol

El Ordizia de Primera Regional no pudo derrotar al Lazkao, y es que los urdiñas no tuvieron su mejor tarde. En el m. 7 un defensa local se muestra indeciso a la hora de despejar el balón, lo que aprovecha un jugador lazkaotarra para marcar el 0-1.

Los ordiziarras buscaron situaciones de gol, pero éste se negaba. Afortunadamente en el m.36 Jauregi, centra y Aramburu marcaba el 1-1. Ya en la segunda parte, m. 50 falta del portero lazkaotarra a Jauregi al agarrarle y el árbitro expulsa al cancerbero visitante. Justo a continuación, tras un saque de esquina el Lazkao anotaba el 1-2.

Acto seguido, jugada similar a la del m.50, en el área contraria y el árbitro expulsa al meta ordiziarra. En el m.75 el Lazkao sumaba el 1-3, tanto al que respondieron los urdiñas, justo a continuación, al materializar Zabala un penalti, 2-3. En el m.81 centro de Jauregi y Moustapha dejaba la cuestión en tablas, 3-3. Y en el m.89 un jugador lazkaotarra se tira dentro del área, penalti que servía al conjunto visitante para establecer el definitivo 3-4, cosas del fútbol.

Jugaron: Carro, Galparsoro, Zabala, Rivera, Etxeberria, Díez, Moustapha, Aramburu, Erauskin, Nogales y Jauregi. También saltaron al terreno de juego; Pérez, Martín, Zunzunegi y Garmendia.

El Juvenil A derrotaba 4-0 al Segura. Los ordiziarras llegaron al descanso con un 2-0. Con la reanudación, los urdiñas, muy superiores, completaron el póker de goles, que surgieron de las botas de Bereziartua, Galán, Imaz y Aramburu. De cuatro partidos disputados, han ganado los 4, con 17 goles a favor y 2 en contra.

El juvenil B vencía al Danena B en Zizurkil. Los ordiziarras, llegaron al descanso con 0-1 gol de López. A continuación, Txurruka ponía el 0-2 en el casillero y ya con el último suspiro los anfitriones zanjaban la cuestión con el 1-2.

El cadete de honor se anotaba un necesario triunfo ante el Arrasate; 4-0, llegando al descanso con 2-0, goles de Regil e Iraola. En la continuación, los locales fueron a por más goles e Iraola y Morales, ponían el 4-0 definitivo.

El Primera Cadete perdía 1-0 en Lazkao. Los ordiziarras no tuvieron, en ningún momento suerte de cara al gol, sin embargo, los lazkaotarras anotaron el 1-0 y no hubo más.