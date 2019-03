El primer equipo de balonmano afronta un difícil partido ante el Basauri

El primer equipo de balonmano, el Siglo XX Plater Prestatuak recibe a las 18.00 al Basauri, partido complicado, si bien el equipo vizcaíno no es el conjunto dominador de otras temporadas por lo que ésta es una buena ocasión para dar la sorpresa. Esperemos que el Ordizia vuelva a afinar en el trabajo defensivo y que los problemas de definición en ataque no aparezcan. Necesitamos aumentar nuestra eficacia guardando nuestra portería si queremos conseguir la victoria. Hasta ahora hemos podido comprobar que si no mantenemos una mayor solidez en defensa cualquier bloqueo en el trabajo ofensivo nos va a llevar a alejarnos de la victoria.

Los bloqueos ofensivos vienen determinados, en gran parte, por la eficacia del oponente atrás y ése es el aspecto que debemos de tener en mente y no despistarnos con ello. Al buen hacer del contrario en defensa tenemos que oponer claridad en nuestro trabajo defensivo y conseguir opciones más sencillas de ataque. En el trabajo ofensivo tenemos que finalizar lo mejor posible para que nos pillen a contrapié.

A las 13.00, el juvenil femenino ejerce de anfitrión ante el Mundarro, en un partido complicado para las jóvenes jugadoras ordiziarras.