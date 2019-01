El primer equipo de balonmano logra un triunfo clave ante el Gure Auzune ORDIZIA. Viernes, 18 enero 2019, 00:29

El primer equipo de balonmano, el Siglo XX Plater Prestatuak, cosechaba una importante y necesaria victoria ante al Gure Auzune; 31-23, que le permite al conjunto urdiña afrontar el futuro con esperanza. Durante el primer período el encuentro transcurrió dentro de los parámetros de lo esperado; igualdad en el juego y en el marcador, con la salvedad de que el mando en el luminoso era para el conjunto urdiña, que al final de este período consiguió una ventaja de 4 goles, 14-10.

En el inicio del segundo tiempo se vio claro que los jugadores urdiñas no estaban dispuestos a que se les escapase el partido, y poco a poco abrieron brecha en el casillero para poder llegar al final del envite con un margen que les daba tranquilidad, a pesar de que en algún momento el equipo gasteiztarra se puso a 2 goles. No obstante, el equipo no se asustó y a falta de 10 minutos los ordiziarras habían logrado una ventaja de 11 goles, que fue decisiva.

La clave del encuentro estuvo en el buen hacer en defensa del conjunto urdiña. En el primer tiempo encajó 10 goles y hasta los últimos minutos de la segunda parte, la tendencia fue la misma. Este gran trabajo propició que el equipo pudiese salir en contraataque y cosechar goles 'fáciles', que desmoralizaron al Gure Auzune. Esta es la línea de juego a seguir y la que nos pueda dar satisfacciones, trabajo fuerte y eficaz en defensa, y en ataque recuperar la efectividad en la definición de cara a la portería.

Irregular encuentro el del segundo equipo en Tolosa, donde acabó perdiendo; 25-21. Mal empezó el partido para los jugadores ordiziarras, que en el minuto 15 perdían de 5 goles y parecía que se despedían del compromiso. En ese momento comenzó la reacción y en el minuto 15 del segundo tiempo el equipo ordiziarra ganaba de 1 gol, pero se bloqueó en ataque y terminó perdiendo de 4 goles. Momentos buenos y malos en el juego. Lo importante, lograr la regularidad y de esta manera, mejores resultados.

El sénior femenino recibía la visita del Leizaran, segundo clasificado ante el que parecía complicado conseguir algo positivo. Así fue, el conjunto andoaindarra ganó 25-30, pero el equipo urdiña, sin realizar un buen encuentro, estuvo siempre en la lucha por la victoria, y aunque no consiguió un resultado positivo, dejó claro que en cualquier circunstancia va a vender cara la derrota.

El juvenil femenino jugaba su encuentro en Gasteiz, frente al Eharialdea, de donde regresó con un empate a 14. No mereció este resultado el Paulo Cerqueira, pero el nefasto arbitraje que padecieron las urdiñas les privó de la victoria.

El cadete masculino, por su parte dejaba escapar la victoria ante el Elgoibar; 17-23. No defendió mal el conjunto urdiña, pero con un ataque muy lento le resultó muy complicado batir la meta contraria.

El infantil masculino perdía en Donostia ante el Egia; 18-17 en un encuentro marcado por la igualdad y que lamentablemente, al final cayó del lado anfitrión.