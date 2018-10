El primer equipo de balonmano rozó la sorpresa en su visita al Corazonistas

El encuentro que disputaron en Gasteiz, el Corazonistas y el primer equipo de balonmano urdiña; el Siglo XX Plater Prestatuak, resultó muy equilibrado, partido que finalmente se decantó del lado alavés por un ajustado; 28-26.

Durante el primer tiempo el conjunto anfitrión dominó en el luminoso pero en ningún momento consiguió romper el partido. Al descanso se llegó con un adverso 13-11, si bien esperanzador.

El partido no cambió en exceso durante el segundo tiempo, pero el conjunto urdiña, que no cejó en su empeño, logró darle la vuelta al marcador y tomar ventaja en el mismo. En el segundo tercio de este tiempo las decisiones arbitrales allanaron el camino del conjunto gasteiztarra que se enfrentó a un rival que tuvo un jugador menos durante 10 minutos, situación que complicó en exceso el trabajo de los del txoko. Destacamos el tema de las exclusiones por que en ese mismo periodo el Corazonistas no tuvo ninguna y pudo jugar con todos sus efectivos.

No hay que desanimarse por la derrota, que entraba dentro de lo previsible. El conjunto urdiña está ofreciendo buenas sensaciones y, ahora, que se le acerca un calendario más accesible logrará aumentar su casillero de victorias. Todo ello, añadido a la recuperación paulatina de los jugadores que están con molestias, hace ver el futuro con optimismo.

El sénior femenino estrenó su casillero de victorias frente a Lasalle Legazpi; 23-17 tras un encuentro en el que las jugadoras urdiñas recuperaron su potencial defensivo y no tuvieron problemas para cosechar la victoria.

El segundo equipo urdiña se desplazaba a Donostia, donde caía sin paliativos 34-20 frente al Saieko, equipo recién descendido y que mostró su potencial de juego.

El Pablo Cerqueira juvenil femenino jugó en Astigarraga frente al Mundarro, al que se impuso 12-18, mostrando su gran potencial defensivo. Victoria que le acerca a los puestos de honor. El Irurena juvenil femenino recibía la visita del Bidasoa, en un partido muy complicado a priori y que así resultó, ante el que cayó 12-26 en un partido de exclusivo color visitante.

El cadete masculino jugó en Errenteria donde perdía, de manera contundente; 27-12 frente al Ereintza, en un mal partido de los jugadores del txoko. Por su parte el cadete femenino cedió 20-13 en Tolosa. Un mal inicio del segundo tiempo, en el que pasamos de un 10-9 a un 19-10 marcó el devenir del encuentro, en el que las ordiziarras pudieron hacer más, pero la falta de concentración acabó matando el partido.

En categoría infantil, en el doble encuentro con el Bera Bera, las donostiarras salieron vencedoras, el Ordizia Enirio perdió 11-23 y el Ordizia Oiangu, 14-27. Mientras el masculino caía 45-15 en Legazpi, ante un La Salle, intratable en el campo.

Baloncesto

El sénior masculino, que milita en la segunda división provincial, visitaba en Donostia al Antigua Luberri A, líder junto al Easo, conjunto que venció a domicilio a los urdiñas en la pasada jornada de liga. Como ya mencionamos en la previa, el partido se presumía disputado, sin embargo, el arranque urdiña no estuvo a la altura de las circunstancias. Los donostiarras supieron atacar la defensa ordiziarra en este primer cuarto. Los de Urquijo no terminaban de asentarse en la cancha. Superados en la zona defensiva por los donostiarras, tampoco terminaban de culminar las acciones atacantes. Al final del primer cuarto 24 a 11.

El encuentro se había puesto cuesta arriba, pero todavía quedaban muchos minutos. En la reanudación comenzó a cambiar la tonalidad del encuentro, para convertirse en un tinte más azulado. Los del txoko pasaron de espectadores a protagonistas. Buen cambio de actitud defensiva que reducía a la mitad el botín conseguido por los donostiarras en el primer cuarto. Al descanso, 36-27. A la vuelta, el Ordizia continuó dominando, atesoraba un botín de 21 puntos para cerrar el tercer periodo con un 50-48. En ese progresión ordiziarra, el último cuarto concluía con empate a 69 que reclamaba la correspondiente prórroga. El Ordizia jugó los cinco minutos extra con gran motivación pero el acierto ante el aro contrario no llegó y la victoria se quedó en Donostia; 83-77. Una pena.