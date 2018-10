El primer equipo de balonmano encaja una derrota matizada en su debut liguero ORDIZIA. Viernes, 5 octubre 2018, 00:25

El primer equipo de balonmano, el Siglo XX Plater Prestatuak caía en su debut liguero en Gasteiz frente al Gure Auzune; 28-25. Visto el resultado y como se presentaba el partido hemos de hacer una lectura positiva del mismo. Además de la profunda renovación del conjunto ordiziarra hay que añadir que alguna baja por lesión de un jugador de la primera línea hacía que el encuentro se afrontara con dudas frente a la escuadra gasteiztarra, recién descendida de Primera Nacional.

El resultado y el desarrollo del partido nos dan una lectura positiva de la actuación de los ordiziarras. No entraron bien en el partido y de un 7-4 en el minuto 15 se llegó al descanso con un 17-11, que no presagiaba nada bueno. Pero los del txoko nunca cesaron en su empeño y llegaron a colocarse a 2 goles, a falta de 5 minutos, pero no consiguieron remontar el partido.

El equipo fue de menos a más y resultó muy claro su poderío físico al final del mismo, aunque la bisoñez de algunos de sus jugadores se notó. Todo ello nos hace ver que el Ordizia va a poder afrontar la competición con garantías, y que puede lograr el objetivo de situarse en la mitad de la tabla y no sufrir a la hora de asegurar la permanencia.

Buen partido del juvenil femenino, el Pablo Cerqueira, en el encuentro disputado en Errenteria, frente al Ereintza, ante el que perdió 18-17. Mal inicio por parte urdiña, que llegó a perder de 6 goles, para reducir esa diferencia a 2 tantos en el descanso perdía de 2, llegando, posteriormente a remontar el encuentro. En los 3 últimos minutos fueron claves las decisiones arbitrales, que dejaron al conjunto ordiziarra con 2 jugadoras menos y pitaron un penalti inexistente en el instante final.

Cómoda victoria del cadete masculino ante el Bergara, al que se impuso en Majori por un claro 33-23.

A partir de las 20.30 el frontón Beti Alai va a ser escenario de dos partidos del Campeonato de Gipuzkoa de paleta cuero.

Aitor Otegi y Zuhaitz Letamendia reciben a los compañeros del Txost (Oiartzun), partido en el que está en juego el pase a semifinales en segunda categoría. Y otro tanto de lo mismo en primera categoría, en la que a continuación jugarán, Aitor Luzuriaga y Azeari Andonegi ante la sociedad Pagazpe (Usurbil). Dos parejas empatadas a puntos, igualdad que hoy, sin duda, se rompe.