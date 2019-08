El primer equipo de baloncesto da comienzo a la pretemporada

El lunes comienza a rodar el primer equipo de baloncesto, Ordizia Basoa Banaketak, bajo la tutela de Juan Antonio Sarasola, entrenador de la casa, que tras una dilatada carrera como jugador, y un no menos importante bagaje como entrenador, coge las riendas del equipo. Nueva campaña, nueva categoría tras el descenso pero no por ello menos ilusionante, además a lo largo de un curso deportivo en el que el club va a conmemorar su cincuenta aniversario. El grupo se sustentará sobre la base de jugadores de la pasada campaña, aunque todavía hay algunos que no han confirmado su continuidad.

El conjunto ordiziarra competirá en la primera división masculina (PV), en la que participarán además del Ordizia Basoa Banaketak, el Aranguren Mutilbasket (Navarra), Redline Mekanika TAKE (Tolosa), Leioa SBT(Bizkaia), Getxo SB, Atlético San Sebastián, Arri BKL, LBC cocinas.com (Logroño), Urgatzi (Alava), Distira Bitxitegia ISB, Fundación Bilbao Basket, Universidad de Deusto-Loiola Indautxu, y Tecnum Askatuak.

La primera jornada de liga será el 5 de octubre, cuando nuestros chicos recibirán al Redline Mekanika Take.

Rugby

Si bien los jugadores sénior han llevado a cabo la preparación a nivel individual, a nivel de equipo la pretemporada daba comienzo el viernes. Ayer, el Ampo se trasladaba a Lekaroz, donde, al igual que el año pasado, permanecerá concentrado tres días. El objetivo, trabajar a mayor intensidad. Concentración en la que inicialmente, el equipo iba a debutar hoy en el conocido, entre la afición como Torneo Transfronterizo, ante el Anglet, partido que 'por razones técnicas', se ha suspendido.