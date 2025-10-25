Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los paneles instalados en la plaza Nikolas Lekuona muestran a veinticuatro mujeres destacadas en las ciencias, artes y letras. Ordiziako Udala
Ordizia

Una plaza para mujeres que abren camino

La plaza Nikolas Lekuona acoge la exposición de Jakiunde que muestra a 24 mujeres que busca inspirar a las futuras generaciones

Amaia Núñez

Ordizia

Sábado, 25 de octubre 2025, 19:05

Ordizientzia de este año finalizó el viernes con la ponencia de Asier Gómez Olivencia, pero el ciclo todavía se extenderá unos días más con la ... exposición '24 Mujeres en las ciencias, artes y letras' de la academia Jakiunde, que la asociación Lemniskata ha organizado en la plaza Nikolas Lekuona, frente a la casa de cultura Barrena.

