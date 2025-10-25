Una plaza para mujeres que abren camino

Ordizientzia de este año finalizó el viernes con la ponencia de Asier Gómez Olivencia, pero el ciclo todavía se extenderá unos días más con la ... exposición '24 Mujeres en las ciencias, artes y letras' de la academia Jakiunde, que la asociación Lemniskata ha organizado en la plaza Nikolas Lekuona, frente a la casa de cultura Barrena.

La exposición, compuesta por diversos paneles, muestra a 24 mujeres destacadas de diferentes sectores, desde académicas que tras una dilatada carrera profesional han logrado la excelencia en sus respectivas disciplinas, así como a aquellas académicas más jóvenes que desarrollan una labor puntera en su profesión.

El objetivo de esta iniciativa es visibilizar en la sociedad la presencia de las mujeres en todas las áreas del conocimiento, e inspirar a las futuras generaciones. «Para que chicas y chicos accedan en igualdad de condiciones al conocimiento y a la práctica laboral en cualquier disciplina, nuestra sociedad necesita conocer y visibilizar la presencia de las mujeres en todas las áreas de la vida», indican desde Jakiunde.

La muestra instalada en Barrena da a conocer la vida y obra de Itziar Alkorta, Directora Cursos de Verano UIK y profesora titular Derecho Civil, UPV/EHU; Nora Alonso, doctora en Biología y Socia de DnA Advisory Services; Alicia Alonso, Catedrática Bioquímica y Biología Molecular de UPV/EHU; la arquitecta Maite Apeztegia; Maribel Arriortua Catedrática emérita de Cristalografía y Mineralogía de UPV/EHU; Itziar Astiasaran, Catedrática Área Nutrición y Bromatología de la Universidad de Navarra y vicepresidenta de Jakiunde; Lourdes Basabe-Desmonts, Profesora de investigación Ikerbasque, Directora Clúster de Microfluídica UPV/EHU; la cantante lírica María Bayo, Directora y asesora vocal y musical del Centro de Perfeccionamiento del Palau de les Arts de Valencia; Teresa Catalán, Compositora y Catedrática emérita de Composición e Instrumentación del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid; Conchi de la Rúa Vaca, Catedrática Antropología Física de la UPV/EHU; Maria Jesús Esteban, matemática y directora de investigación en el CNRS-Centro Nacional para la Investigación Científica en París; Eva Ferreira, Catedrática de Economía Aplicada, rectora de la Universidad del País Vasco; la artista Esther Ferrer; Begoña García-Zapirain, Catedrática y Coordinadora de Ingeniería Biomédica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto e investigadora Principal del equipo eVIDA; Aran Garcia-Lekue, física e investigadora Ikerbasque en Donostia International Physics Center (DIPC); Sonia Gaztambide, Jefa Servicio Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Cruces, Biocruces Bizkaia y profesora titular Medicina en la UPV/ EHU; Naroa Ibarretxe, Neuropsicóloga y profesora titular e investigadora de la Universidad de Deusto; María Iraburu, Catedrática de Bioquímica y Biología Molecular y rectora de la Universidad de Navarra; Mariasun Landa, escritora y exprofesora titular Didáctica de la Literatura de la UPV/EHU; Helena Matute, Catedrática de Psicología Experimental en la Universidad de Deusto; Carmen Mijangos, profesora de Investigación en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros, CSIC; Oihana Otaegui, Ingeniera (Automática y Electrónica Industrial) y directora Dpto. Sistemas Inteligentes de Transporte, Vicomtech; Mª Teresa Telleria, profesora de Investigación ad honorem, Real Jardín Botánico de Madrid, CSIC y escritora; Ana Zubiaga, Catedrática Área Genética de la UPV/EHU.

Las fotografías son obra de Marina Palacio y tienen su origen en los calendarios de 2022 y 2023 de Jakiunde. La academia es un lugar de encuentro del conocimiento y la experiencia. Desarrolla actividades para el cultivo y promoción de las Ciencias, las Artes y las Letras.