La Plaza acoge el octavo campeonato de deporte rural entre cuadrillas Los 20 equipos tendrán que demostrar su habilidad en trontza, entre otras modalidades . / MARIN La jornada se completa con una comida popular, amenizada por Xabier Crehuet, los ritmos de la txapalarta Polekeleke y la actuación de Gozategi EL DIARIO VASCO ORDIZIA. Sábado, 1 septiembre 2018, 01:00

Con la inscripción cerrada hace semanas al alcanzarse el tope de equipos participantes, 20, número ampliado y establecido el año pasado, llega la octava edición del Campeonato de deporte rural entre cuadrillas, respuesta que sin duda alguna habla del gran interés que acompaña al certamen y que ya hace dos años animó a la entidad organizadora, la peña realista Emaneurre, a pasar del entonces techo de concurrencia, establecido en 17 equipos, a esos 20, al objeto de intentar dar respuesta a todas las peticiones. Ampliación que reclamaba adelantar la hora de comienzo media hora.

Así las cosas, a las 10.30 en el kilómetro 0 de la vida social del municipio, en el contexto y marco del 'Emaneurre Euskarari Eguna' día a favor y de la promoción del euskera, uno de los objetivos de la peña realista, echará a andar la octava edición del campeonato en el que se dan cita: Km 39, Bursess, Diontxi, Amets Bide, Sanber, Yurgis, Izbi, Barruwea, Kozen, Pattal, Amazonas Gauss, Rockus, Zurrup, Sabele, Perkain, La moska gau y Txolka, en total, 160 jóvenes, 8 por equipo que deberán hacer frente, contra reloj, a las siguientes pruebas: koxkol apustu, trontza, levantamiento de piedra (esférica), txingas, sacos, siega, y carrera; tres vueltas al perímetro exterior de la Plaza.

Además, volverá haber un turno, específico, para la sokatira. Tras haber rivalizado en todas las pruebas, se clasifican para la final los dos equipos que registren los mejores tiempos.

El programa prosigue a las 15.00 en el frontón pequeño con la correspondiente comida popular, 'kantubazkaria' amenizada por Xabier Crehuet, comida abierta, en la que, pueden tomar parte todas aquellas personas que hayan retirado, previamente, el correspondiente ticket, en total 200 comensales.

A los postres entrega de premios, y campeonato del popular juego 'piedra, papel, tijera'. A las 18.15 actuación por las calles del centro histórico de la txaranga de Iparralde, Polekeleke y a las 23.00 en la Plaza, de Gozategi.

Por lo que al palmarés de este certamen respecta recordaremos Rockus, acredita la tarjeta más laureada. En la edición inaugural, celebrada en septiembre del 2011, se dieron cita 14 equipos, de los que muchos ya no están: Irrintzi, Totzi Rural Tim, Totzi Rural Women Tim, Because Z, Because R, Yatike, Playo Del Carro Chaineau, Emaneurre, Perla Forza, Gure kuadrila, Miiixero, Pluying, Rockus, y Downtown, convocatoria que reunía en la finalísima a Totzi y Pluyin, órdago que se decantó a favor de los primeros.

En el 2012 cedió algo la concurrencia ya que la participación fue de 12 escuadras, convocatoria que reunía en la final a Rockus y Per la forza, tanda definitiva en la que se impusieron los primeros. En esa ocasión Totzi tuvo que conformarse con la tercera plaza.

La prueba de sokatira, técnica donde las haya, daba una alegría a la peña organizadora dado que en la final superaba a Bekause. En el 2013 volvían a darse cita 16 equipos, llegando a la lucha por la txapela, Rockus y Tzulo, órdago definitivo que se decantaba a favor de los primeros, liderazgo que no han cedido hasta el momento. Tirando de la soga, se imponía Pluyin.

En el ejercicio del 2014, la concurrencia fue de 14 equipos (102 participantes, con creciente presencia femenina) anualidad en la que Rockus cosechaba su tercera txapela. En sokatira reedición para Pluyin. En el 2015 (de nuevo 14 equipos), Rockus sumaba su cuarto entorchado tras vencer en la final a un combativo Pluyin, que renovaba triunfo en el desafío con la cuerda. En el 2016 se inscribieron 17 equipos, anualidad en la que se impuso, una vez más, Rockus. Esta vez el triunfo en sokatira fue para Sophomores.

El año pasado 20 escuadras; 9 integradas, exclusivamente, por chicos, otras 9 únicamente por chicas, y dos mixtas. En esta ocasión la criba definitiva situaba frente a frente a Rockus y Mokela A, desafío en el que Rockus cosechaba su sexta txapela. Gauss fue tercero. En la tirada definitiva con la cuerda, Sophomores reeditaba el triunfo, esta vez ante Mokela A.