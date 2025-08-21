Piperrak gorritzen ari dira, eta neguko landareak ugaritzen
Patxi Izagirrek dioenez, irailaren 20rako aldatu behar dira azak, azaloreak, brokoliak edo eskarolak
Tere Madinabeitia
Ordizia
Osteguna, 21 abuztua 2025, 02:00
Abuztuak egin du erdia baino gehiago, baina jendea oraindik oporretan dago, eta hori antzeman zen atzo ere Ordiziak ferian. Saltzaile batzuk falta ziren, eta joan zirenek esan zutenez, ohi baino erosle gutxiago zebilen. Paseoan edo ikusmiran zebilenik, ordea, ez zen falta, batez ere eguerdia inguratzen hasi zenean. Eguraldia, berriz, aurreko astean baino freskoagoa zen.
Plaza Nagusiko eskaintzari dagokionez, berritasun gutxi ikusi zirela esan behar da, eta horien artean, morroa bezala gorritzen joan den piper italiarra zegoen. Gabiriarko Anttoni Murgiondok eta Patxi Arizmendik zuten salgai, kiloa 3,5 eta 4,5 euro artean. Esan beharra dago ugaria dela piperren eskaintza, mota ezberdinei dagokienez, baita kantitateari ere. Atzo, esaterako, pipermina, italiarra, morroa, Gernika eta Kakute piper ezti luzea zeuden aukeran. Eta piperra bezala, tomatea ere ugari zegoen, aire librekoa zein negukoa. Jack eta Aretxabaleta motak dira ferian salgai daudenak.
Beste produktu berri bat ere iritsi zen atzo, errezil motako sagar bat. Altzagako Arantxa Lopetegik jarri zituen salgai, kiloa 2 euroan. Bestetik, urteko lehen intxaurrak ere ikusi ziren, Jaione Irazusta eta Miren Jauregirenean.
Landare saltzaileen postuak, bestalde, beteta egon ziren goiz osoan zehar. Udako uzta jasotzen ari da oraintxe jendea, baina aurrera begira ere jarrita dago, eta negurako baratzak prestatzen hasita dago. Orain da garaia aza, azalore, brokoli, romanesku, eskarola, zerba eta horrelakoak landatzeko, eta landare horien bila joaten dira feriara.
Ibarrako Montes mintegiko Patxi Izagirrek azaldu zuenez neguko landareen landaketak irailaren 20a baino lehen egitea komeni da. «Hortik aurrera ez da ondo ateratzen», zehaztu zuen, «urria dator, eguzkia jaisten hasten da... Negurako, hotza hasten denerako, landareak indartsu egon behar du, Gabonetarako azalorea nahi duenak, esaterako, orain aldatu behar du».
Amaitzeko, perretxikoen eskaintza urriagoa izan zen atzo aurreko asteazkenean baino, eta onddoak eta ziza horiak bakarrik zeuden salgai. Onddoak Mikel Lasaren eta Felix Barcinaren postuetan zeuden, guztira 110 kilo, eta kiloa 18 eta 28 euro artean zuten. Ziza horiak, berriz, Lasarenean bakarrik zituzten, 40 kilo, 22 euroan kiloa.
