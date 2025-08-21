Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Piper gorriak Anttoni Murgiondoren postuan. T.M.
Ordiziako Azoka

Piperrak gorritzen ari dira, eta neguko landareak ugaritzen

Patxi Izagirrek dioenez, irailaren 20rako aldatu behar dira azak, azaloreak, brokoliak edo eskarolak

Tere Madinabeitia

Ordizia

Osteguna, 21 abuztua 2025, 02:00

Abuztuak egin du erdia baino gehiago, baina jendea oraindik oporretan dago, eta hori antzeman zen atzo ere Ordiziak ferian. Saltzaile batzuk falta ziren, eta joan zirenek esan zutenez, ohi baino erosle gutxiago zebilen. Paseoan edo ikusmiran zebilenik, ordea, ez zen falta, batez ere eguerdia inguratzen hasi zenean. Eguraldia, berriz, aurreko astean baino freskoagoa zen.

Plaza Nagusiko eskaintzari dagokionez, berritasun gutxi ikusi zirela esan behar da, eta horien artean, morroa bezala gorritzen joan den piper italiarra zegoen. Gabiriarko Anttoni Murgiondok eta Patxi Arizmendik zuten salgai, kiloa 3,5 eta 4,5 euro artean. Esan beharra dago ugaria dela piperren eskaintza, mota ezberdinei dagokienez, baita kantitateari ere. Atzo, esaterako, pipermina, italiarra, morroa, Gernika eta Kakute piper ezti luzea zeuden aukeran. Eta piperra bezala, tomatea ere ugari zegoen, aire librekoa zein negukoa. Jack eta Aretxabaleta motak dira ferian salgai daudenak.

Beste produktu berri bat ere iritsi zen atzo, errezil motako sagar bat. Altzagako Arantxa Lopetegik jarri zituen salgai, kiloa 2 euroan. Bestetik, urteko lehen intxaurrak ere ikusi ziren, Jaione Irazusta eta Miren Jauregirenean.

Landare saltzaileen postuak, bestalde, beteta egon ziren goiz osoan zehar. Udako uzta jasotzen ari da oraintxe jendea, baina aurrera begira ere jarrita dago, eta negurako baratzak prestatzen hasita dago. Orain da garaia aza, azalore, brokoli, romanesku, eskarola, zerba eta horrelakoak landatzeko, eta landare horien bila joaten dira feriara.

Ibarrako Montes mintegiko Patxi Izagirrek azaldu zuenez neguko landareen landaketak irailaren 20a baino lehen egitea komeni da. «Hortik aurrera ez da ondo ateratzen», zehaztu zuen, «urria dator, eguzkia jaisten hasten da... Negurako, hotza hasten denerako, landareak indartsu egon behar du, Gabonetarako azalorea nahi duenak, esaterako, orain aldatu behar du».

Amaitzeko, perretxikoen eskaintza urriagoa izan zen atzo aurreko asteazkenean baino, eta onddoak eta ziza horiak bakarrik zeuden salgai. Onddoak Mikel Lasaren eta Felix Barcinaren postuetan zeuden, guztira 110 kilo, eta kiloa 18 eta 28 euro artean zuten. Ziza horiak, berriz, Lasarenean bakarrik zituzten, 40 kilo, 22 euroan kiloa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fiestas de cumpleaños ilegales en los parques públicos
  2. 2 17 miembros de Vox despliegan una larga bandera de España en la playa de La Concha
  3. 3 Viaja quince días a Francia y no da crédito a su vuelta: «Cuando llegué al País Vasco fue como entrar en Rumanía»
  4. 4

    Fallece una niña de un año y cuatro de sus familiares resultan heridos en un accidente en la AP-1 en Soraluze
  5. 5

    Aíslan con tuberculosis a un preso tras la paliza en el pasadizo de Egia en Donostia
  6. 6

    Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  7. 7

    La tasa de basura subirá más que el IPC en los municipios de Gipuzkoa y dependerá del reciclaje
  8. 8 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  9. 9 «Te vas a hinchar a correr»: el aviso a Merino para que no fichara por este equipo cuando jugaba en la Real
  10. 10 GKS denuncia que EH Bildu «criminalice» su «actitud crítica con la policía» en Ondarroa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Piperrak gorritzen ari dira, eta neguko landareak ugaritzen

Piperrak gorritzen ari dira, eta neguko landareak ugaritzen