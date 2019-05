Los partidos políticos condenan la agresión a un candidato del PNV Los hechos tuvieron lugar la noche del viernes en San Bartolomé EL DIARIO VASCO ORDIZIA. Martes, 21 mayo 2019, 00:31

Ante la denuncia, por agresión, presentada por uno de los componentes de la candidatura del EAJ PNV, los diferentes partidos políticos hacían pública la correspondiente declaración. Por un lado, EAJ-PNV, Ordizia Orain, PSE e Irabazi, de manera conjunta, tras apuntar que el pasado viernes un militante de Ordizia fue agredido mientras se encontraba recolocando carteles electorales, exponían que «desde el Ayuntamiento condenamos dicha agresión, pues son acciones que van en contra de la libertad de expresión. Los grupos municipales que componemos el Ayuntamiento, añadían, consideramos inaceptables los ataques a cualquier persona, en todo caso es el respeto el principio innegable en favor de la convivencia».

«El Ayuntamiento de Ordizia -proseguían-, hace una apuesta contundente a favor de la convivencia y lo va a seguir haciendo. Todo no vale y exigimos respeto. Si creemos firmemente en la convivencia, las agresiones deben ser dejadas de lado, y es necesaria la colaboración». Desde el Ayuntamiento, concluían, «mostramos nuestra cercanía a esta persona y su familia».

Postura de EH Bildu

Por su parte EH Bildu, en relación a los hechos acaecidos en la noche entre el 17 y 18 en el barrio San Bartolomé, apuntaba en su comunicado, «queremos expresar firmemente que estamos en contra de cualquier agresión, y que tan solo hemos solicitado información para apoyar el comunicado que ya ha hecho público el Ayuntamiento, información que no hemos recibido».

En la noche del viernes al sábado, proseguía la nota, «se produjo una trifulca entre un miembro del PNV y otros dos hombres adultos, en la zona donde se ubican los paneles electorales en San Bartolomé. Al día siguiente, el alcalde convocó la junta de portavoces y comunicó que un miembro de su partido había sido agredido, y contó su descripción de los hechos, y desde Ordiziako EHBildu solicitamos el atestado de la Ertzaintza y el parte médico para intentar aclarar la situación». «Sabemos que después de la trifulca los otros dos hombres, que no son de Ordizia, se fueron a tomar algo a un bar del pueblo, y que la Ertzaintza los identificó allí. La gente que se encontraba en los alrededores se acercó. La Ertzaintza le indicó a la persona que denunció la agresión que su estado no ofrecía signos de haber recibido una agresión, y por eso solicitamos el atestado y, si las hubiera, las declaraciones de las personas implicadas en la agresión denunciada». «Porque distintas personas de Ordizia que se acercaron, también indican que no se percibían signos de una agresión. La Ertzaintza identificó a los dos hombres pero no los detuvo ni los llevó a comisaria. Posteriormente, con un parte médico, el miembro del PNV interpuso una denuncia por agresión y, por lo tanto, suponemos que los dos hombres a los que se les imputa la agresión declararán próximamente. Condenamos los hechos que se describen en ese testimonio, pero los hechos denunciados son muy graves, por lo que solicitamos que se esclarezcan con prudencia y responsabilidad, y que se escuchen todos los testimonios», concluía.