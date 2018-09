Partidazo en Altamira entre el Ampo Ordizia y Santboi en el inicio liguero

La fase regular del campeonato de liga en la máxima categoría del rugby echaba a andar ayer con el único encuentro adelantado que disputaron en la capital burgalesa el Aparejadores y el Alcobendas, escuadra madrileña que se las vio para hacerse con el triunfo; 23-25. Encuentro, ahí es nasa, de salida, al pertenecer al mismo grupo, eliminatorio para la Copa.

Nuevo curso deportivo que, en nuestro caso, pone la atención en el hecho, nada desdeñable, de que echa a andar con un club de Euskadi menos; el Getxo, todavía no hace tantos años un equipo puntero en la máxima categoría, que quizá no pudo o no supo, encauzar la sucesión natural.

Pretemporada que ha asistido a un amplísimo movimiento de fichajes e incorporaciones, apartado en el que destaca el Alcobendas, al que no han sido ajenos los grandes conjuntos pucelanos (seis el Quesos, nueve El Chami) ni el recién ascendido, Aparejadores, que anota una decena de nuevas caras en el equipo por lo que queda claro que pretende quedarse en la categoría.

Y en el apartado contable, sin duda larga espera en el Independiente, que ya en la cuenta atrás para el inicio del campeonato se sacudía el apuro al conseguir un nuevo patrocinador principal.

Pues nada, se acabó lo que se daba y este fin de semana servirá para ir viendo como están las cosas. De momento, la agenda de hoy domingo anuncia a las 12.00 partido en San Román entre el Independiente y el Gernika, conjunto vizcaino que da la bienvenida a siete jugadores, con fuerte acento argentino y eleva al puesto de entrenador a Nicolás 'Lechuga' Martínez, segundo de abordo, la temporada pasada con Eduardo Maidagan, que se queda en el club basurde como mánager general. Sin duda un encuentro interesante, y al menos de salida, valedero para calibrar fuerzas.

Mediodía en el que, en el Central, el conjunto colegial, que asiste en este curso a su 75 cumpleaños, probablemente al día de la fecha el equipo que menos incorporaciones suma, tendrá en frente a La Vila, que no quiere pasar tantos apuros como el año pasado por lo que ha incorporada a siete nuevos jugadores. Y para que el comienzo sea con ganas, sin escatimar emoción, derbi en el Pepe Rojo entre El Salvador y el Quesos, más que nada para comprobar si falta reforzar alguna posición.

En la Ciudad Condal, un FC Barcelona, renovado con ocho incorporaciones, atiende la visita del Hernani, que poco a poco va abriendo horizontes. Equipo anfitrión, que además asiste a ese importantísimo cambio que representa la responsabilidad del mando, papel de entrenador que pasa a asumir Sergi Guerrero en sustitución de Pablo Tomás García. Tras varias temporadas en las que Guerrero ha formado parte del plantel técnico, ahora el excapitán del Barça asume la dirección de la escuadra blaugrana.

Y aquí en Altamira, a las 12.00, estreno para el Ampo Ordizia, que recibe la visita del decano del rugby; la UE Santboiana. Escuadra que la semana pasada perdía ante el FC Barcelona, en un derbi muy igualdado, y por escaso margen; 17-21, el Supercampeonato de Cataluña.

En el Santboi, la llegada del sudafricano, Marco Mason (zaguero) ha supuesto el último fichaje, que se suma al del centro de origen samoano Paul-Eti Slater, al del flanker, también sudafricano, Dean Adrian Rossouw, a Blake Hall (Auckland), etc, por supuesto con el veterano Tauli como director de orquesta. Muy importante a su vez, el hecho de que pasa a hacerse cargo del banquillo un hombre de la casa, Ricardo Martinena 'El maño'. En el Ampo Ordizia, mucha ilusión, tanto en el terreno de juego como en la grada. Hoy sin duda, partidazo.

Balonmano

El tercer de los equipos urdiñas que participa en el Torneo Pitxi Herrero que se disputa este fin de semana en Mondragón es el cadete masculino, que a las 10:30 juega contra el Arrasate, en un encuentro de dos equipos de parecido nivel.

Fútbol

Primera jornada liguera para el cadete de honor que juega a las 17.00, en Zumaia. Los de Igor Jauregi y José Angel han realizado una prometedora pretemporada. Toca ver cómo se les da la liga. Al primera regional de Goikoetxea y Txikirrin, le toca descanso.