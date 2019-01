El parque de Oiangu acoge el domingo el Campeonato de Euskadi de cross Viernes, 1 febrero 2019, 00:54

Este domingo y bajo la organización del Txindoki Grupo Jaso-Autowag atletismo taldea se celebra en el parque de Oiangu el campeonato de Euskadi de cross para todas las categorías federadas. Esta es la quinta temporada consecutiva que el club urdiña organiza un cross en el parque de Oiangu y esta vez será la carrera de cross más importante de la temporada, a nivel autonómico. De esta manera el club culmina un ciclo en el que ha organizado todos los campeonatos posibles en Euskadi en un plazo de cinco años. En el 2015 era el campeonato de Euskadi escolar, más carrera popular, en el 2016 campeonato de Gipuzkoa federado, más cross escolar, en el 2017 cross federado y escolar y en el año pasado, campeonato de Gipuzkoa escolar y cross puntuable para el campeonato de Gipuzkoa federado.

En este 2019, además de campeonato de Euskadi federado, es también la última prueba dentro de la challange de pruebas de Gipuzkoa de cross para dar a conocer los campeones de Gipuzkoa

El club lleva trabajando en esta importante cita desde el mes de noviembre y hace un llamamiento a toda la afición para que acuda el domingo a Oiangu a disfrutar de un auténtico cross. El listado de inscritos en las 8 carreras que se van a disputar es de 670 atletas; 416 hombres y 254 mujeres de todos los lugares de Euskadi. Las pruebas comenzaran a las 9.30 y finalizarán en torno a las 14.00 horas. La carrera sénior masculina será a las 12.15 horas y la femenina a las 13.10 horas.

Al ser campeonato de Euskadi, se dirimirán las plazas por equipos, cara a acudir al campeonato de España de cross por clubes a celebrar en Linares (Jaén) el 24 de febrero.

El club recomienda a los aficionados, que vayan a acercarse al parque en coche, aparquen en las zonas que para ello ha reservado la organización, tanto el de la Escuela Profesional del Goierri, como en el aparcamiento de CAF que está subiendo por el camino de Agerre.

En la nómina de favoritos, en la carrera sénior masculina, está sin duda, el internacional alavés, Iban Fernández que ha sido campeón las últimas 10 ediciones, al que es seguro, le darán guerra varios atletas entre ellos el presidente del Txindoki, el segurarra Eneko Agirrezabal, que llega como vigente subcampeón, enfrascado, eso sí, en su participación en el maratón de Sevilla a celebrar dentro de 15 días por lo que no ha preparado el cross.

En la carrera sénior femenina, ante las ausencias de la etíope donostiarra Trihas Gebre y de la alavesa Elena Loyo, ambas del Bilbao Atletismo, que participan en Albufeira (Portugal) en el campeonato de Europa de cross, por equipos, la máxima favorita al título es la urretxuarra, Ainhoa Sanz.

Representando al Txindoki AT concurrirán 25 atletas entre los cuales, se espera un buen papel en sub 16 hombres; Aimar Aierbe ya campeón de Gipuzkoa y Urtzi Altuna. En sub 18; Mikel Samaniego, Jon Etxeberria, Ander Gabardino y Unax García. En sub 18 mujeres; Intza Urrestarazu e Irene Izagirre. En sub 20; Maddi Galparsoro ya campeona de Gipuzkoa y Uxue Arrese. En sub 20 hombres Jon Zeberio. En sub 23 femenino, Ana Samaniego, Uxue Ibáñez, Lide Urrestarazu, Irati Zubizarreta y Maitane Pérez, que lucharán por el podio. Y en categoría absoluta, hombres estarán Eneko Agirrezabal, José Antonio Blanco 'Txuri', Egoitz e Iker Iztueta, Auritz Mendizabal, Aritz Mendizabal, Odilo Rivela y Gorka Satrustegi.

El parque de Oiangu contará con dos tabernas para la ocasión en las que se podrán degustar caldo y pintxos para sobrellevar la fría mañana que se espera.

El Txindoki Grupo Jaso-Autowag agradece la gran ayuda del Ayuntamiento y de todos los patrocinadores y voluntarios ya que sin ellos sería imposible organizar un evento de semejante nivel.