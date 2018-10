El papel clave de las donaciones Miguel Angel Vesga. Invitados por la Comisión de Salud, tres especialistas incidirán mañana en la idea de que donar da vida DV ORDIZIA. Martes, 23 octubre 2018, 00:34

La Comisión de Salud recoge el testigo en la agenda de actividades conmemorativas del 750 aniversario de la villa, y anuncia, para mañana a las 18.30 horas en el palacio Barrena, una charla que a la vez viene a ser una llamada de atención a la hora de no bajar la guardia en el ámbito que nos ocupa, sobre una cuestión clave; las donaciones, porque como el propio título de la charla reseña 'Donar da vida. Muchas han cambiado gracias a las donaciones'. Charla en la que concurren tres expertos en la materia, Miguel Angel Vesga, Sabin Urcelay y la ordiziarra Rosa Sebastián.

La donación de sangre en vida, y la de órganos y tejidos, tras el fallecimiento, es el gesto más solidario, gratuito y anónimo que una persona puede realizar, y demostrar así que la vida no termina con el último latido, que continúa, se prolonga y alarga donde hay una persona que lo necesita. La cadena solidaria de la donación no termina con la donación, ni termina con la labor del personal sanitario. Enlaza con las personas que viven gracias a una donación y que por el milagro del trasplante respiran diariamente.

En este contexto, el doctor, Miguel Angel Vesga, designado en 1989 para poner en marcha y desarrollar el Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos, a cuyo frente sigue al día de hoy, hablará sobre la labor que llevan a cabo. Este año, apunta el doctor Vesga, «vamos a celebrar el 30 aniversario de la creación del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos, que a pesar de su larga andadura continua siendo bastante desconocido para la mayoría de los ciudadanos de nuestra comunidad. Durante este tiempo, se han realizado cerca de tres millones de donaciones que han ayudado a salvar o mejorar las condiciones de vida de cientos de miles de ciudadanos».

Se trata de un centro estrictamente público, perteneciente a Osakidetza si bien suministra componentes sanguíneos, tejidos, servicios de laboratorio, células y muestras para investigación, a todos los hospitales públicos y privados de Euskadi.

Con esa pretensión divulgativa, Vesga va hacer un repaso a las actividades que realiza el centro: Componentes y derivados de la sangre y el plasma. Donación de médula ósea y de cordón umbilical. Tejidos, todos los tejidos con interés terapéutico son tratados y procesados en el centro. Leche materna. Biobanco, responsable de suministrar a los investigadores, que lo necesiten muestras de ciudadanos sanos, esenciales para desarrollar estudios de investigación con rigor y calidad. E investigación, de nuevos componentes sanguíneos, células y tejidos destinados a incrementar la seguridad y calidad de la asistencia en el futuro.

A continuación Sabin Urcelay, jefe de sección en el propio Centro Vasco de Transfusión y Tejidos, comenzará su charla trasladándose a la época de la fundación de Ordizia para llegar hasta nuestros días. En este tiempo se aprecia como la transfusión ha pasado de ser un procedimiento inimaginable a algo que por su cotidianidad se ha hecho 'invisible' tanto que la donación de sangre es un acto que para gran parte de la población casi no se aprecia como necesario. La población, en general, entiende que la transfusión es un derecho de todos pero no es consciente de que la donación de sangre debería ser una responsabilidad compartida. Como él mismo destaca, la transfusión es un regalo que no genera ni emoción ni agradecimiento.

Cierra Rosa Sebastián, médica intensivista de la Unidad de Cuidados Intensivos, y Coordinadora de Trasplantes del Hospital de Donostia, quien ofrecerá una breve historia de la donación, tipos de donación y trasplante, y resultados actuales.