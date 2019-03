Ortzadar convoca a los fotógrafos 'Noe in red 04', obra de Manu Barreiro, con la que se adjudicó el primer premio en la pasada edición del 2018. Anuncia la octava edición del 'Concurso nacional de fotografía Nicolás Lekuona' EL DIARIO VASCO ORDIZIA. Jueves, 14 marzo 2019, 00:20

Fue una cuestión largamente madurada, a la que acompañó cierto respeto a dar el paso, pero finalmente la idea encontraba su oportunidad y al calor de las buenas sensaciones de la exposición social, que pasó a ser anual, la sociedad fotográfica Ortzadar daba el paso y en aquellos primeros días del 2012 convocaba el 'I Concurso Nacional de Fotografía Nicolás Lekuona'. Una decisión de la que Ortzadar no solo no se ha arrepentido en ningún momento sino que, es consciente ha dado lugar a un buen certamen, y de alguna manera singular ya que fiel a la propuesta fundacional, sin perder de vista la preponderancia y hegemonía del mundo digital, incluso en los concursos, insiste y reclama que las obras concurrentes tienen que presentarse en papel fotográfico. Exigencia que, digamos, por distintos motivos, no favorece la participación.

Tras el espaldarazo que recibió hace dos años el concurso por parte de la Confederación Española de Fotografía (CEF), sumándose, de esta manera al ya veterano arrope de la Federación Vasca de Fotografía (FAFPV), llega con tanta ilusión como el primer día, la octava convocatoria.

Pueden tomar parte en el certamen todas las personas, aficionadas o profesionales, residentes en España, más los miembros de la CEF.

El concurso cuenta con los patrocinios de la CEF y de la Federación Vasca de Fotografía (FAFPV) por lo que se rige por sus normas y además será puntuable para la obtención de títulos de la CEF así como clasificatorio para el certamen Argizaiola, organizado por la FAFPV.

En cualquier caso resulta obligatorio inscribirse, rellenando la oportuna ficha, que los participantes deberán remitir, junto a las obras a concurso, por correo postal a; Asociación Fotográfica Ortzadar, Apdo. 79, 20240 Ordizia, Gipuzkoa, o entregándolas en mano en Barrena Kultur Etxea siendo el último día el próximo 12 de abril (para todas aquellas fotografías enviadas por correo postal, se considerará como fecha de presentación la del matasellos).

Una vez más, tema libre y un máximo de cuatro obras por autor, por supuesto no premiadas en anteriores ediciones del concurso. Valga insistir que solo se admitirán imágenes positivadas, en papel fotográfico (blanco y negro, o color), tamaño libre, montadas en passepartout de 40x50 con un grosor máximo de 3 milímetros, que al dorso, incluirán el titulo de la foto y la identificación del autor.

Si la obra es seleccionada para el catalogo, será imprescindible enviar el archivo digital en alta resolución, en 300ppp, con el mismo tamaño en cm de la fotografía. La organización avisará para ello al autor.

El capítulo de galardones establece. Primer premio; Medalla dorada de la CEF y 300 euros en metálico, segundo; Medalla plateada de la CEF y 200 euros, tercero; Medalla bronceada de la CEF y 100 euros. Premio local y social, 100 euros. Más seis diplomas, menciones de honor de la CEF. Cada participante no podrá optar a más de un galardón a excepción del local.

La entrega de premios tendrá lugar el 31 de mayo, a las 19.00, en el palacio Barrena, casa de cultura en la que del 31 de mayo al 14 de junio, se llevará a cabo una exposición con las obras premiadas más una selección de las presentadas.

De la misma manera, la organización editará un catálogo, de alta calidad, que enviará a todos los participantes, en el que se reproducirán todas las obras premiadas así como una amplia colección de las seleccionadas.

Para aclarar cualquier duda o consulta, las personas interesadas pueden escribir al correo; ortzadarordizia@gmail.com.