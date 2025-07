Los ordiziarras cumplieron con la tradición en Santa Ana

Amaia Núñez ORdizia Sábado, 26 de julio 2025, 21:21 | Actualizado 21:28h. Comenta Compartir

El tiempo lluvioso no deslució el día de Santa Ana, patrona de Ordizia en el penúltimo día de fiestas. Al amanecer, la tradicional Tamborrada Matutina recorrió las calles del municipio y, posteriormente, fueron numerosos los aficionados que se dieron cita en la plaza de toros para disfrutar de las vaquillas. En el día grande de las fiestas no faltó a su cita desde hace más de medio siglo la Banda Municipal de Música 'Ciudad de Irún'. Ayer, a falta de la diana, iniciaron su participación con el pasacalles que precedió a la Misa Mayor.

La iglesia Santa María de la Asunción se llenó de feligreses. La eucaristía fue presidida por primera vez por el párroco de la localidad, Esteban Munilla, y concelebrada por otros tres sacerdotes. A las doce del mediodía en punto comenzó la procesión con el repique de campanas. Los miembros de la parroquia llevaron la cruz y la imagen de Santa Ana por las calles del casco antiguo, seguidos por las autoridades eclesiales que oficiaron la misa con la música de la Banda 'Ciudad de Irun', que este año estaba compuesta por 45 integrantes. El oficio relijioso finalizó cantando en honor de Santa Ana.

A continuación, en la Plaza Mayor dio comienzo la Soka-dantza de las autoridades. Los representantes municipales de Ordizia salieron precedidos por los alcaldes de Beasain e Itsasondo, Leire Artola e Iñaki Aizpuru, como establece la tradición, quienes volvieron al balcón consistorial para seguir la actuación.

La Banda de Música 'Ciudad de Irún', bajo la dirección de Garikoitz Gonzalez, reunió a numeroso público

El alcalde Adur Ezenarro y la concejala Marta Ortega fueron aurresku y atzesku este año. En la soka-dantza participó gran parte de la corporación municipal, con la interpretación de Ordiziako Txistulariak. Numerosos vecinos se dieron cita en la plaza para seguir la actuación.

La mañana finalizó con el concierto de la Banda Municipal de Música 'Ciudad de Irún', dirigido por Garikoitz González Munduate, que ofreció un programa variado en una Plaza Mayor abarrotada. Comenzaron con el pasodoble 'Traner' de Talens, 'Overture to a new millennium' de Huckeby, 'La Zarzuela' con arreglos de Seguí, Euskalerria de Sorozabal, 'La Storia' de J. de Haan, 'Moment for Morricone, y acabaron con una selección de la banda sonora de 'Grease'.

Por la tarde, el festival de pelota a mano entre profesionales organizado por la sociedad Jai Alai llenó de nuevo el frontón Beti Alai de aficionados. El día finalizó tal y como comenzó, con música. Hubo animación musical a cargo de la charanga Gautxori, kalejira con la Banda de Música local Beti Argi y, por la noche, el grupo Puro Relajo, que atrajo a cientos de personas.

Santaneros y Cuadrillas

Los ordiziarras despedirán las fiestas patronales este domingo con el día de los Santaneros y las cuadrillas, a falta de la tirada a pichón que se llevará a cabo en Lazkaomendi el día 31. El programa comenzará a las 10.00 con la alborada a cargo de los Txistularis de Ordizia y a las 11.00 se celebrará la solemne misa de Santaneras y Santaneros en la iglesia parroquial. A la salida, al mediodía, los santaneros bailarán la Esku-Dantza en la Plaza Mayor cuya tradición se remonta al año 1509, con la que se unirán a la Cofradía de Santa Ana.

A continuación las cuadrillas tomarán las calles para comenzar a celebrar su día. Como es habitual, los santaneros lanzarán el chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento a la 13.00. Por la tarde, el coso del barrio San Bartolomé acogerá la exhibición de recortadores de Euskal Herria. Al anochecer, la Banda Beti Argi ambientará las calles con la kalejira qu partirá de la Plaza Mayor a las 21.00. Además, desde las 19.00 hasta la 22.00 habrá una carpa informativa en la Arboleda, un espacio para concienciar a la población ordiziarra sobre la violencia sexista.

A las 22.00 comenzará la romería a cargo del grupo Nonbait en la plaza Garagartza, a las 23.30 la 'Diskofesta' con DJ Xaibor en la plaza Baztarretxe hasta las 02.00, y a medianoche comenzará la verbena con la orquesta En Esenzia en la Plaza Mayor, hasta las 03.00.

Tráfico

Debido a las obras de instalación de pantallas acústicas en la N-I, el ramal de salida 422 dirección Gasteiz permanecerá cerrado por las noches los próximos días. El ramal de incorporación estará anulado las noches del lunes, martes y miércoles, entre las 22.00 y las 06.00 horas.