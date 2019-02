El Ordizia KE, a por tres puntos de oro ante la visita a Altamira del San Ignacio

Vigesimocuarta jornada en Tercera División, que precisamente abre hoy, a las 16.00, el primer equipo del OKE, el Ordizia Landu, que recibe en Altamira al San Ignacio, de Vitoria-Gasteiz. Un equipo, ascendido esta temporada, por supuesto de la órbita del club babazorro, al que las cosas no le han ido nada mal, ya que, para ser nuevo en esta plaza, ocupa la octava posición con 8 partidos ganados, 9 empatados (uno menos que el Ordizia) y 6 perdidos. En la primera vuelta, en Gasteiz vencieron los alaveses, 1-0, tras retirarse al descanso con el 0-0 inicial. Todavía los ordiziarras tienen posibilidades de mantener la categoría. Para ello, hay que comenzar ganando este partido. Se puede.

A la misma hora, en este caso en el anexo, el Primera Regional juega ante el Ikasberri, tercero por la cola. A falta de tres jornadas, incluida la de este fin de semana, los de Goiko y Txikirrin cuentan con un calendario más asequible, que los demás equipos siendo el Urki, el único equipo que le puede desbancar del primer puesto. En cualquier caso, los eibartarras afrontan un difícil compromiso en Segura, ya que, los anfitriones se juegan la clasificación.

El Juvenil de Honor parte como local a las 18.30 en Altamira ente el Bergara, que es séptimo. Clave, para los ordiziarras, hacerse con la victoria en su aspiración por quedarse en la categoría.

El Primera Juvenil está enfrascado en la Copa y recibe mañana, a las 12.45 hors, al Zestoa, líder del grupo. Los ordiziarras están recuperando jugadores, circunstancia que les debería servir, como mínimo, para poner en apuros a los de la localidad balnearia.

El Cadete de Honor hace las veces, a las 10.00 ante el Anaitasuna, que se encuentra en una situación comprometida a la hora de salvar la categoría. En la primera vuelta hubo empate sin goles, con lo cual, el factor campo puede dar los tres puntos a los ordiziarras.

El Primera Cadete está citado a las 10.00 en Arizti Handi, donde le aguarda el Lazkao, compromiso que representa un duelo de filiales, ya que los dos son segundos equipos. Si todo rueda con normalidad los puntos deberían venir a Ordizia.

El Infantil de Honor acude a Mondragon, donde a las 9.45 le espera el Arrasate. De dos partidos disputados en esta fase, los ordiziarras han perdido los dos, eso sí, por la mínima, dejando, en cualquier caso un buen sabor de boca. Hoy tienen opción a hacerse con los tres puntos.

La jornada alevín se juega mañana en Alegia, donde a las 12 del mediodía, los ordiziarras miden su habilidad ante el Lazkao. Ocasión para los urdiñas de seguir sumando puntos.

A Infantil Txiki, como presumíamos, le ha tocado un grupo muy difícil en la Liga de Campeones para la que se han clasificado los mejores 24 equipos de la provincia. El Ordizia esta encuadrado en el grupo 1 con el Beasain, Lagun Onak, Lengokoak, Martutene y SANSE, al que precisamente, en la que supone la jornada inaugural, los urdiñas visitan hoy, a las 12.00, en Félix Garin.

El Primera Infantil da comienzo a su participación en en la Copa, encuadrado en el Grupo VI junto al Ostadar, Beasain, Danena y Tolosa. Estreno que afronta esta mañana a las 12.45 en el anexo ante el Beasain.

Atletismo

La agenda atlética anuncia para este mañana en el velódromo de Donostia pruebas de libre participación para alevines e infantiles. En Alsasua, juegos deportivos de Navarra para atletas sub 14, y en Pamplona juegos deportivos de Navarra para sub 16 y sub 18.

Mañana domingo, en la localidad tarraconense de El Vendrell tendrá lugar el campeonato de España de selecciones autonómicas de marcha en ruta, cita en la que con la selección de Euskadi sub 20 concurre Hodei Caballero en la prueba de 10 km, aunque todavía en categoría sub18 de primer año. Hodei acredita una marca de 51.34 que intentará mejorar y llegar lo más adelante posible dentro del campeonato de España individual de su categoría sub 18.

Aquí, concretamente en la explanada de la playa de la Zurriola de Donostia, nueva edición del cross de la Gimnástica de Ulia, el antiguo cross de Reyes con carreras para todas las categorías, escolares y federadas. En la localidad alavesa de Aiara, se celebra el cross escolar de la ikastola Etxaurren.

En carreras populares tenemos mañana, el Kobaz Koba Trail en Zestoa, el memorial Kepa eta Arane en Derio (Bizkaia), la Ihauteriko lasterketa en Donibane Lohitzune (Iparralde), el trail Desafío Cintruenigo y el trail Hiru Herri en Huarte (Navarra) este último campeonato navarro de trail.