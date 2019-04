El Ordizia KE, sin premio en Balmaseda El 1ª regional, que empató 2-2 contra el Kostkas en Altamira, pasa a ser segundo. / MARIN EL DIARIO VASCO ORDIZIA. Miércoles, 3 abril 2019, 00:21

El primer equipo del OKE, el Ordizia Landu a pesar de realizar un buen partido en su visita al Balmaseda no pudo sacar tajada y perdía; 2-1. Para el m.28 los de Las Encartaciones ya habían marcado dos goles (Lambarri y Raúl Álvarez), que ponían el envite muy cuesta arriba. En cualquier caso los ordiziarras no echaron la toalla, lo intentaron pero, aunque redujeron esa diferencia, finalmente no pudieron puntuar. El gol urdiña llegaba en el m.82, obra de Nace, pero ya no hubo tiempo para más.

Curioso, de nuevo, esa distinta vara de medir de los colegiados que castiga al más débil ya que mostraba 6 tarjetas amarillas al Ordizia; Kepa Jauregi, Iker Unanue, Gorka Etxeberria, Aritz Gartzia, Aratz Garmendia y Xabi Altuna, por 3, más una al banquillo, por parte vizcaína.

Tras este resultado el Balmaseda sube a la cuarta plaza que da opción a disputar el play off por el ascenso, mientras que el Ordizia cae dos, tras los éxitos del San Pedro y el Amurrio. Este fin de semana, concretamente el sábado, visita Altamira la Real Sociedad.

Jugaron: Arruabarrena, Calderón, Jauregi, Aranzegi, Unanue, (Harto), Etxeberria, Altuna (Bereziartu), Jonro, Nace, Aratz Garmendia y Gartzia (Iparragirre).

El Primera Regional no tuvo su mejor tarde ante la visita del Kostkas, ante el que jugó por debajo de sus posibilidades. Escuadra donostiarra que vino a Altamira a no perder para lo que dispuso un 5-4-1, una táctica más que conservadora.

Y aunque parezca un contrasentido fue el conjunto visitante el que abrió la cuenta. Fue al saque de un córner, la defensa local no supo despejar y el balón acababa en la red urdiña; 0-1. Tras el descanso, los de Goiko y Txikirrin salieron en busca del triunfo y en el m.64 un centro desde la banda derecha lo remata Etxeberria y empata el partido. En el m.83 Raúl Erauskin tira desde fuera del área y sube al casillero el 2-1. Poco después el propio Raúl Erauskin se planta solo ante el meta donostiarra y cuando tiene todo a su favor para marcar, el árbitro indica fuera de juego (imaginario). Y en el m.86, en claro fuera de juego, mínimo 2 metros, el Kostkas empataba. Ante el triunfo del Sanpedrotarra, el Ordizia pasa a ocupar la segunda plaza del grupo en esta fase de ascenso.

Jugaron: Arrospide, Rivera, Zabala, Otaegi, Urtaza, Garmendia, Bingen Erauskin, Raúl Erauskin, Etxeberria, Hidalgo y Aranburu. También saltaron al terreno de juego: Mendia, Galparsoro, Iker Armendariz, Omar Armendariz, y Pérez. Partido en el que Zabala y Garmendia acabaron lesionados.

El Juvenil de Honor venía de vacío de Elgoibar, no era fácil el compromiso, tras un partido raro, ya que los anfitriones se fueron hasta el 2-0, Lacalle marcaba el 2-1 para ir al descanso con 3-1. Tras la reanudación, los colchoneros aumentaron su ventaja hasta el 6-1 pero Lasa, Zunzunegi y Dorronsoro recortaban distancias; 6-4, metiendo el miedo en el cuerpo a los del Bajo Deba.

El Primera Juvenil se imponía al Ikasberri; 5-3 (Azurmendi y Peñalver por partida doble y Txurruka). Se adelantaron los azpeitiarras pero al descanso el marcador reflejaba un 3-1 favorable a los del txoko. Con la reanudación volvió a marcar la escuadra local; 4-1, al que respondió el Ikasberri con un 4-3 pero el Ordizia zanjó la cuestión.