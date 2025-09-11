Ordizia, escenario de un concurso de 'tops'

El frontón Beti Alai de Ordizia reunió un año más, el segundo miércoles de septiembre, a la 'crème de la crème' de los productores ... de queso y la gastronomía. El LII Concurso de Quesos elaborados por pastores con leche cruda de oveja latxa o carranzana de Ordizia no defraudó a los miembros del jurado que destacaron «el gran nivel de todos ellos».

Nivel que hizo que los miembros del jurado se tuvieran que esforzar como nunca para dilucidar el queso ganador de este año. Jurado que estuvo presidido por el cocinero donostiarra Pedro Subijana, que contó con un elenco de expertos en lo culinario con un amplio bagaje: Hilario Arbelaitz, Elena Arzak, Martin Berasategui, Lourdes Rekondo, Xabier Zabaleta, Pili Manterola, Alaitz Bilbao, Nicolás Ramírez, Jon Gil Zarate y Roberto Ruiz. El cocinero de Beasain al frente de Hika txakolindegia, asiduo a la feria ordiziarra cada miércoles, se consideraba un privilegiado en su estreno en el certamen, «un día grande. Ser de Goierri y estar en un día tan importante como la feria extraordinaria aquí, en un día tan significativo como es el concurso de Ordizia, es algo especial». Ruiz valoró que «esta edición, una vez más, hemos catado quesos top. Reflejan el esfuerzo de los pastores por elaborar quesos de gran calidad y sobre todo por traer lo mejor que han producido a lo largo de este año». Según aseguró, «han traído quesos buenos no, buenísimos».

Además de los cocineros, entre los integrantes del jurado de 2025 se encontraban los periodistas Mitxel Ezkiaga y Miguel Oliver, ante la ausencia de Mikel Zeberio que no pudo asistir «por una cuestión de salud sin gran importancia», según comentó Jesús Mari Ormaetxea, gran Maestre de la Cofradía del Queso Denominación Origen Idiazabal.

Además de los cocineros y periodistas participaron como jueces invitados Jose Mari Aizega, director del Basque Culinary Center, el maestro quesero de Oviedo Luis Javier del Valle y Sara Cozar. La actriz ordiziarra comenzó su andadura ante las cámaras en 'Goenkale' para después participar en 'Ombuaren itzala', '20.000 especies de abejas' o 'Erlauntza'. Ayer Cozar, como ordiziarra de pro, recordaba sus años «ayudando a los organizadores de la feria montando». Esta vez disfrutó de la feria «de lleno desde dentro».

«Mucho en juego»

Cozar confesaba que «me hizo mucha ilusión cuando me propusieron formar parte del jurado porque soy consciente de que es concurso muy especial e importante porque se juegan mucho los pastores de en este concurso». Cozar «pensaba que iba a ser una experiencia única». Sus pronósticos se cumplieron, ya que según reconoció «ha sido una preciosa. Me han sentado al lado de Martin Berasategui y hemos estado superentretenidos y he aprendido un montón con las explicaciones del técnico Patxi Pérez».

La ordiziarra aseguraba que «he venido con la humildad por delante y reconociendo que de quesos sé si me gusta o no me gusta, pero es verdad que me he sorprendida porque hemos coincidido en muchos casos, por lo tanto, me voy satisfecha».

Guiando a todos ellos en el cometido de apreciar todos los matices y valorar las características de los quesos estuvieron los técnicos Bitor Rodríguez, Irene Arbizu, Patxi Pérez Elortondo, Carmen Vega, Noelia Aldai, Igor Hernández y Mari José García. Un placer según todos ellos.