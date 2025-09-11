Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Martin Berasategui y Sara Cozar atienden las explicaciones ofrecidas por el técnico Patxi Pérez Elortondo.

Martin Berasategui y Sara Cozar atienden las explicaciones ofrecidas por el técnico Patxi Pérez Elortondo. MORQUECHO
Concurso de queso Idiazabal

Ordizia, escenario de un concurso de 'tops'

La actriz ordiziarra Sara Cozar y el cocinero beasaindarra Roberto Ruiz se estrenaron como miembros del jurado de esta edición

Elisa Belauntzaran

Elisa Belauntzaran

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

El frontón Beti Alai de Ordizia reunió un año más, el segundo miércoles de septiembre, a la 'crème de la crème' de los productores ... de queso y la gastronomía. El LII Concurso de Quesos elaborados por pastores con leche cruda de oveja latxa o carranzana de Ordizia no defraudó a los miembros del jurado que destacaron «el gran nivel de todos ellos».

