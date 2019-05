El Ordizia KE encaja una goleada tras una inexplicable segunda parte En su visita al Somorrostro al descanso se llegó con un ajustado 1-0 pero en la segunda mitad los urdiñas encajaron 6 goles EL DIARIO VASCO ORDIZIA. Miércoles, 15 mayo 2019, 00:22

El primer equipo del OKE, el Ordizia Landu afrontaba la penúltima jornada liguera de Tercera División visitando en Muskiz al Somorrostro, equipo sin ninguna opción a colarse en los puestos de play off para el ascenso, a los que aspiraba ante el que, eso sí, cosechó la mayor goleada de la temporada; 7-0. Sin duda se trató de un partido extraño ya que al descanso se llegó con una ventaja mínima para los de la zona minera; 1-0, tras haber desaprovechado los ordiziarras varias ocasiones.

Los vizcaínos, que han ido perdiendo fuelle en esta segunda vuelta, con la reanudación se echaron para delante y en prácticamente 10 minutos, del 55 al 68, marcaron 4 goles, casillero que remataron con dos tantos más en el m.74 y 78.

Este sábado Altamira acoge el último encuentro de la liga regular, cierre que asiste a la visita del Sestao River, segundo clasificado, plaza de la que, ocurra lo que ocurra, no se mueve. Por su parte el Ordizia ganando tiene, muy pocas, posibilidades de salvar la categoría.

Jugaron: Unai Etxeberria, Calderón, Usabiaga, Antxon, Unanue, Altuna, Nace (Bereziartu), Jonro, Aratz Garmendia, Aritz Gartzia y Christian.

El Primera Regional se diría que se apuntaba a los guiones de las mejores tramas de suspense ya que al perder en casa ante el Sanpedrotarrak; 0-1, deja para este fin de semana, en el último encuentro, su última oportunidad para cosechar el soñado ascenso.

Los pasaitarras vinieron a por todas y una mala actuación arbitral les favoreció. El gol visitante llegó en el m.19, momento en el que los portuarios aprovecharon una indecisión de la zaga local para marcar el que sería el único tanto del encuentro; 0-1.

Los de Goiko y Txikirrin se echaron para adelante, en busca del gol, pero éste no solo se hizo de rogar sino que no llegó. Cabe anotar dos jugadas clave, en el m.84 córner que saca Aranburu y el tiro de Otaegi da en la cruceta del poste. En el m.95 se produjo un penalti en el área visitante pero el árbitro, por un lado, no lo quiso ver, pitó falta contra el Ordizia, y expulsó a Zabala.

Al objeto de redoblar la emoción en este final de la fase de ascenso, el Danena y el Kostkas, inmediatos perseguidores, ganaban, con lo que se produce un triple empate en la segunda plaza entre estos tres equipos.

Jugaron: Arrospide, Otaegi, Murua, (Galparsoro), Armendariz (Urtaza), Omar, Aranburu, (Mustapha), Bingen Erauskin, Raúl Erauskin, (Lacalle). Por diferentes motivos, los técnicos no pudieron contar con varios jugadores; Iraitz Garmendia, Serrano, Mendia, Hidalgo, Rivera y Mendizabal.