En el Campeonato participarán chacineros de toda Euskal Herria. Amaia Núñez

Ordizia acogerá el primer Campeonato de Euskal Herria de Morcilla

Además, el primer clasificado guipuzcoano se proclamarña campeón del XXVI. Campeonato de Morcilla de Gipuzkoa

Amaia Núñez

Ordizia

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:42

El último miércoles de noviembre se celebrará como es habitual el Campeonato de Mocilla en los soportales del ayuntamiento, pero en esta ocasión llega con novedades. Será el primer año que se organice a nivel de Euskal Herria, además de la competición provincial, de la mano de la Asociación de Carniceros y Carniceras de la Federación Mercantil de Gipuzkoa junto con el Ayuntamiento de la localidad.

Así, el ganador recibirá la txapela que le acredita como campeón, con trofeo y diploma. Igualmente harán entrega de los trofeos y diplomas correspondientes al segundo y tercer clasificados. Además, el primer elaborador guipuzcoano clasificado en el campeonato se proclamará ganador del campeonato de Gipuzkoa de morcilla.

El concurso comenzará a las 10.00 de la mañana en los soportales del ayuntamiento. A la hora de realizar la cata, el jurado tendrá en cuenta el equilibrio entre todos los componentes, tanto en su tamaño como en las cantidades de manteca, cebolla, puerro o mezcla de sangre. La verdura deberá estar picada de forma uniforme.

El jurado estará compuesto por los cocineros Eneko Azurmendi (Lazkaoetxe Jatetxea, Zaldibia), Iñaki Telleria (Kuko Jatetxea, Ormaiztegi), Aritz Ansola (Restaurante Sansonategi, Hernani- JAKITEA), Arantxa Arrizabalaga (Kattalin Erretegia, Beasain) y Aizpea Oihaneder (Mahaia kolektiboa), Juanma Garmendia (FECOGA); las periodistas Tere Madinabeitia (Goierriko Hitza) y Eli Belauntzaran (Diario Vasco) y Paloma Enríquez (Directora de la Escuela de Hostelería de CEBANC).

Los excedentes de morcilla se destinarán a la venta de pintxos, en un puesto que atenderán los alumnos del Instituto Oianguren de Ordizia. Los ingresos se destinarán al objetivo que ellos decidan.

