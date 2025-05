Oiangualde Stop solicita la paralización del proyecto de urbanización

Amaia Núñez ordizia. Sábado, 31 de mayo 2025, 21:18 Comenta Compartir

La plataforma 'Oiangualde Stop!' solicitará la paralización del proyecto de Urbanización Oiangualde en las alegaciones que presentará. El plazo finaliza el próximo viernes, 6 de junio, y en los próximos días también va a llevar a cabo acciones.

El miércoles recogerán firmas para apoyar las alegaciones de 11.00 a 13.00 horas en los bajos del Ayuntamiento o delante de Barretxe, según las condiciones meteorológicas. El documento también se puede firmar a través de internet, en los enlaces que han compartido en sus cuentas de Instagram o Mastodon. Asimismo, han convocado una concentración para el viernes, el día del cierre del plazo, a las 19.00 delante del Ayuntamiento.

En las últimas semanas, «gracias a la iniciativa» de la plataforma Oiangualde Stop el Ayuntamiento realizó una asamblea para informar sobre el proyecto de urbanización de Oiangualde. Asimismo, lograron que ampliará el plazo para presentar las alegaciones.

Alegaciones

La plataforma basa sus exigencias en seis puntos principales. Por un lado, creen que este terreno «debe preservarse como espacio, educativo o agrícola, no para chalets de lujo» y que el desarrollo de la Escuela del Goierri no debe servir de «excusa para hacer un proyecto de una urbanización y chalets. Educación y especulación no son compatibles».

A su parecer, la urbanización de las 54 viviendas del proyecto actual, o las 82 que ha solicitado la promotora y para lo que está en trámite la modificación del Plan Parcial, «dificulta la integración y la convivencia de la ciudadanía, aumentando las diferencias». En este sentido, indican que «No se ajusta a la Ley de Suelo y Urbanísticas ni al Plan General de Ordizia. Sólo implicaría segregación, despilfarro de recursos y problemas de movilidad».

Asimismo, en cuanto al tema de la vivienda, recuerdan que «la ley de 2006 exige evitar la especulación y priorizar el uso social. Este proyecto tiene la orientación contraria». Por último, destacan el «alto valor agroecológico» de la zona, por lo que a su entender, el proyecto «va totalmente en contra de la estrategia de soberanía alimentaria que pretende Ordizia».

En sus alegaciones, además de solicitar la paralización del proyecto de urbanización, llaman «llamamos a los partidos políticos de Ordizia a que no aprueben la modificación del plan parcial del proyecto de Oiangualde y hagan uso de todas las herramientas que estén en su mano para paralizar el proyecto».

Además, critican que el Ayuntamiento «no está siendo totalmente transparente, ya que todavía no ha colgado sus informes, tanto jurídico como técnico, en la página web municipal, y porque en caso de querer esos informes la ciudadanía está obligada a acudir» a las oficinas municipales.