El nuevo proyecto de la urbanización de Oiangualde causa disparidad de opiniones

La vivienda es uno de los problemas actuales de la sociedad, y también en Ordizia, en la que según los datos hay 430 solicitudes ... en Etxebide para la concesión de una vivienda protegida. La aprobación de la modificación del Plan Parcial para la construcción de 82 casas en Oiangualde ha resurgido la disparidad de opiniones sobre el tema entre los vecinos.

La mayoría de las personas consultadas están de acuerdo en que Ordizia necesita una solución a las viviendas, pero no todos ven con buenos ojos el proyecto de la ladera de Oiangu. «Es el único sitio que queda para construir», admiten, aunque también comentaban que «eso será para la gente que tenga dinero, costará mucho, encima en Oiangu», decía María.

«Los jóvenes todos se han ido al barrio San Juan, podría ser una solución», indicó una vecina que incidía en que ha sido la zona hacia la que se ha construido en los últimos años y subrayaba que la zona de Altamira «se ha quedado anticuada». «Es un lugar maravilloso, no hay duda», decía Jone.

Entre los veteranos, no tienen tan clara su opinión frente al proyecto. Oiangu es el pulmón verde del Goierri, además de un lugar muy apreciado por los vecinos. Ocupar un espacio colindante al espacio natural, causa recelo en la mayor parte de los consultados. Todavía recuerdan la oposición que hubo cuando se conoció el proyecto del campo del golf y el campo de tiro en la zona. «Se consiguió paralizar».

«Difícil elección»

Las 82 viviendas traen al presente aquellos miedos. «Me parece un proyecto desproporcionado. No me gusta, el sitio en el que está porque es una zona natural. Además, ya abres la opción a construir en esa zona. Lo siguiente será ya hacía arriba de la campa», comentaba Jose Manuel. Por su parte, Jose Ignacio miraba más por las comodidades que tendrían los vecinos de la urbanización. «Yo por lo menos no iría. Para todo necesitas coche y está justo al lado de las empresas», reflexionaba, y añadía que el camino para llegar «está oscuro. Para llegar hasta ahí es una zona muy oscura».

En caso de una posible consulta, no tienen claro su voto. «Es muy difícil llegar a una decisión. Sé que hacen falta casas, pero dónde se podría construir, es difícil buscar un sitio en Ordizia. Si hacen una consulta, ten por seguro que andará igualado. No sé lo que ganaría, el si o el no. Yo me lo tendría que pensar mucho».

ENBA, por su parte, señaló ayer a través de sus redes sociales que son «conscientes de que la urbanización, que estará tan lejos del pueblo, no es un modelo urbanístico protegido y promovido por la legislación urbanística actual. Este tipo de soluciones no son adecuadas ni para los baserritarras ni para los ciudadanos de a sobrepuja».