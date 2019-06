Nuevo éxito de la sociedad Ortzadar Fotógrafos premiados y organizadores en la sala de exposiciones de Barrena. / MARIN La octava edición del premio nacional Nicolás Lekuona ha reunido a 45 fotógrafos EL DIARIO VASCO ORDIZIA. Miércoles, 5 junio 2019, 00:34

En días, sin duda contra corriente, en los que los grandes aficionados a la fotografía, ante la opción digital, no quieren saber nada de presentar sus trabajos en papel fotográfico, la sociedad Ortzadar convocaba la octava edición del certamen en homenaje al genial artista ordiziarra, Nicolás Lekuona, manteniéndose fiel a los principios fundacionales, por lo que la convocatoria de este año, volvía a reclamar, como condición 'sine qua non' que las imágenes a concurso estuvieran positivadas, en papel fotográfico, blanco y negro, o color.

A partir de ahí, realizado el llamamiento, el jurado formado por Javier Ortiz Moreno (MCEF), Oscar Manso Navas (ECEF-EFIAP) y Gorka Gómez Echevarria, otorgaba el siguiente fallo. Primer premio, a la obra titulado 'Explotacio', de la que es autor Joan Buxó Briquets (Cerdanyola del Valles. Barcelona).

Segundo premio para 'Comunidad de vecinos' de Oskar Gascón Marañón. Tercer premio para 'Boats and waterlilies 01' de Manu Barreiro Rodríguez, ganador en la edición del pasado año. El premio local recaía en 'The ghost ship and the fireworks', de José Ignacio Rodríguez Carballo.

El presidente de la entidad organizadora, Aitzol Arruabarrena, ponía el acento en que son ya ocho las ediciones de este concurso, que queda claro está asentado, eso sí fiel a sus principios, en el panorama de los más exigentes amantes de la fotografía. «Cabe señalar que en esta edición, hemos recibido consultas de participación internacionales, que desgraciadamente hemos tenido que rechazar. Pero qué mayor reconocimiento que ése, para esta labor que a veces nos parece que pasa desapercibida» apuntaba.

Si miramos los fríos datos, vemos que hemos recibido 164 obras de más de 45 fotógrafos, habiéndose reducido tanto el número de obras como de participantes respecto a la edición anterior (180 obras y 56 autores). A pesar de todo, parece que mantener el formato en papel en esta época de digitalización de los concursos está siendo una decisión positiva, a la que de momento no tenemos intención de renunciar. «Por lo tanto, no podemos sino valorar positivamente esta edición. Nuestra idea es la de seguir en esta línea de presentación de obras, y estamos trabajando para poder daros alguna sorpresa en un futuro próximo», enfatizaba.

Como siempre, el catalogo se nos queda corto. El número de obras de calidad ha sido significativo, por lo que la selección ha sido inevitable. Tal y como se muestra en el acta, el jurado, tras una ardua y extensa deliberación, ha determinado los premiados. Ha sido todo un placer poder asistir al fallo, que ha permitido apreciar a través de la escrutadora mirada del jurado, los puntos y matices que nos pasan inadvertidos a los ojos de los más terrenales.

Por mi parte, en nombre de Ortzadar, dar la enhorabuena a los ganadores, así como enviar un cordial saludo a todos los participantes. Asimismo, agradecemos también a las instituciones colaboradoras, ya que sin ellas sería imposible este concurso. Con las obras premiadas, más las finalistas y una selección de las que han concursado, la entidad anfitriona ofrece en la sala de exposiciones de Barrena una magnífica muestra que permanecerá abierta hasta el próximo día 14, de este mes de junio.