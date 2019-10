Nuevo álbum de Xabier Crehuet Xabier Crehuet, el año pasado, en el programa de fiestas de Santa Ana. Ofrece hoy a las 19.30 un concierto en Sujeto Enea en el que presenta seis nuevas canciones EL DIARIO VASCO ORDIZIA. Viernes, 4 octubre 2019, 00:42

En junio del año pasado, Xabier Crehuet presentaba en D´elikatuz su primer CD en el que incluía 8 canciones de cosecha propia. Un sueño convertido en realidad, largamente esperado, desde aquellos primeros días en los que su interés por la música y el deseo de emular a ídolos como John Lenon, le llevaron a Musika Eskola, donde tras dominar el pentagrama, eligió la trompeta como instrumento, para ya, al cumplir sus 14 años, decantarse por su opción preferida; la guitarra acústica.

Y de ahí en adelante, como tantos otros, en casa, sumergido en el universo de internet, mientras estudiaba magisterio, ir dando pasos; música y voz propia, primero versionando canciones, para a continuación animarse a componer sus propios trabajos.

Y en esa secuencia lógica, con un número de canciones suficiente, llegó el momento de debutar ante el público, estreno que llevó a cabo en el Gaztetxe de la localidad, un buen día del 2016. El siguiente paso le llevaba al estudio a acuñar su primer CD (2018). Ahora, año y medio después, no tiene la menor duda, de que de todo aprendes. Desde la producción del soporte, al modo de grabar las canciones, etc.

«No me imaginaba que podía llegar a tanta gente, recibí buen número de felicitaciones y entiendo que el CD tuvo un buen recibimiento en el mercado. A partir de ahí pensé que llegaría la ocasión de poder dar más de un concierto pero no me cabe la menor duda de que las salas, van a tiro hecho, y únicamente invitan a aquellos, que es seguro, van a llenar el auditorio. Desde ese punto de vista creo que faltan oportunidades para todos aquellos cantautores y cantautoras que empiezan en el mundo de la música, que hay bastantes».

Con el veneno musical en vena, sin caer en el desaliento, tocaba seguir trabajando, y llega este mes de octubre con un nuevo álbum 'Gautar' y siete canciones, de las que dos; 'Gaua' e 'Indiferentziatik ilusiora eta bueltan' ya están en el mundo digital y registradas en la Sociedad de Autores. «Otras cuatro tengo compuestas, totalmente terminadas. Y una más pendiente de pulir detalles».

La idea es volver a grabar, en su momento un CD, pero de diferente manera. «Con mi primer disco me di cuenta de que si grabas todas las canciones de una tacada pierden identidad y como mucho sobresalen dos, las demás hacen de relleno. Ahora he empezado por dos, y en marzo subiré otras tres a las plataformas de streaming».

«Son canciones, en mi línea, ritmo más pop-folk, esta vez, no hay country, que hablan de ideas, perspectivas, maneras de ver la vida, del amor y del desamor, sin más pistas, porque quiero que cada cual interprete a su manera las letras».

Y con estos mimbres, apunta Xabier Crehuet, teniendo en cuenta que es muy importante el contacto con el público, propuse en casa; Sujeto-Enea, popularmente la casa del estanco, uno de los edificios señoriales de la localidad en su día parada de postas (posada), ofrecer un concierto, abierto a toda persona interesada, en una de las salas, que tiene muy buena acústica, y capacidad, cómodamente, para 50 personas. Así las cosas, Xabier Crehuet dispensa esta tarde a las 19.30 un concierto; un anticipo de su nuevo álbum 'Gautar', en Sujeto Enea. Una actuación de alrededor de 45 minutos, en la que interpretará 9 canciones, tres del CD anterior, y las 6 del nuevo álbum ya dispuestas.

«Concierto para el que una vez más he contado con la inestimable colaboración de los componentes de 'Ordiziarrock».

«Dadas las características del singular recinto o sala y al objeto de evitar que el público interfiera en el necesario silencio, rogamos puntualidad porque la idea es cerrar las puertas 5 minutos más tarde».

Concierto en el que, como colofón, Xabier Crehuet cantará 'Gaua' e 'Indiferentziatik ilusiora eta bueltan' acompañado al teclado por Karlos Jiménez.