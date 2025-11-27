Negu girorako jaki eskaintza zabala duela erakutsi du feriak
Kuiak eta babarrunak dira jaki horietako batzuk, baina oraindik udakoak ere badaude aukeran
Tere Madinabeitia
Ordizia
Osteguna, 27 azaroa 2025, 01:00
Kontrastez beteriko postuak ikusten dira Plaza Nagusian azken asteotan, produktuen eskaintzari dagokionez. Alde batetik, lekak eta piperrak bezalako udako jakiak daude oraindik aukeran, eta bestetik, negu girorako aproposagoak, kuiak eta babarrunak horien artean. Asteazken honetan egin zuen neguko giroa, hotza eta euritsua izan zelako goiza, eta feriak horretarako prestatuta dagoela erakutsi zuen.
Kuia eskaintza ugaria da, ez bakarrik kantitate aldetik, baita barietatean ere. Aukera zabalena Maria Jesus Oriaren postuan ikusi zen. Tronpeta eta potimarron kalabazak zituen salgai, beste postu batzuetan bezala, baina Itsasoko saltzaile honek bazituen beste bi mota gehiago ere: euskal kalabaza eta kalabaza kataluniarra deiturikoa. Guztiak kiloa 3 euroan zituen salgai.
Negurako beste jaki bat, oso apreziatua gainera, babarruna da. Babarrun beltza, edo Tolosakoa, aspaldi aurkeztu zuten ferian, eta kiloa 18 euroan, ondo saltzen ari omen da. Baina zuria ere badago, Patxi Arizmendiren postuan. Ale txikikoa da, eta kiloa 13 euroan du salgai. Garbantzuak ere bazituen, ale txikikoak horiek ere, baina Aramakoak ez direla argitu zuen, Arabako Mezkia herrikoak baizik; kiloa 4 euroan zuen salgai.
Neguarekin, eta bereziki espero baino lehenago iritsiko diren Gabonekin lotutako beste produktu berri bat ere aurkeztu zuten: Poinsetia edo Pazko lorea. Iñaki Azanza hasi zen kanpainarekin, landare gutxi batzurekin. Lore gorrikoak zituen, 8 euroan bakoitza.
Baina oraindik pixka bat falta da bai negurako, baita Gabonetarako ere, eta udazkenekoak direnak ere aipatu behar dira, perretxikoak, alegia. Asteazken honetako eskaintza zabala izan zen, eta perretxiko berri bat bat ere aurkeztu zuten: marasmio jangarria edo senderuela. Barcinak zituen salgai 4 kilo, kiloa 19 euroan. Bestela, honako lotea osatu zuten, Lasarenak ere kontuan hartuta: 135 kilo onddo (18-38 euro), 15na kilo mendiko angula eta saltsa perretxiko beltz (26 euro), 6 kilo gorringo (38 euro), 3 kilo ziza hori (25 euro), eta 5 kilo boilur (unitatea, 10 eurotik gora).
Kanpoko produktuen artean ilarra eta kardua dira iritsitako azkenak. Ilarraren kiloa 7,90 eta 8,90 euro artean dute salgai fruta saltzaileek, eta karduaren prezioa 4,9 euro inguruan dute.