Natale Ena con Ibaeta Basket

La jugadora ordiziarra Natale Ena está realizando la pretemporada con el primer equipo del Ibaeta Basket, además de con su equipo del Ordizia Saskibaloia. La pasada semana realizó cuatro entrenamientos con las donostiarras y en las próximas también tiene previsto participar en más sesiones. Natale está disfrutando de esta nueva experiencia que le ha traído el baloncesto.