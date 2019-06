La nadadora Dorleta García consigue mínima para el Campeonato de España Endika Mate, Josu Garmendia, Dorleta García, Maider Llorente, y Ane Iturrioz en el polideportivo donostiarra Paco Yoldi. EL DIARIO VASCO ORDIZIA. Martes, 4 junio 2019, 00:24

En la antesala del verano el deporte de la natación afronta ya las grandes citas de la temporada, en este caso las estivales. Este fin de semana, el polideportivo Paco Yoldi de Donostia ha acogido la celebración del 'II. Gipuzkoako Open Saria' en el que la representación urdiña ha protagonizado un sensacional papel al clasificarse para disputar 9 finales y mejorar sus cronos.

A destacar la actuación de Dorleta García en los 50L, prueba que completaba en 29.57 que representa marca mínima para los campeonatos de España.

Por su parte, Endika Mate registró un buen concurso en la modalidad de espalda para a continuación cosechar el pase para los Campeonatos de Euskadi en el 200 estilos.

De las cuatros pruebas que nadó en tres logró el pase a la final, en concreto a la final A en el 100 espalda.

Sin duda alguna, junio llega con inmejorables perspectivas para la natación urdiña.

Atletismo

De los resultados cosechados por los atletas urdiñas no cabe dejar pasar el sensacional estreno del lanzador de Legorreta, Joseba Berasain con la selección Española sub 23 en el encuentro internacional de lanzamientos entre España, Bielorrusia, Dinamarca y Portugal celebrado en Madrid. Joseba conseguía subir al pódium en peso (7.260kg) ya que era tercero con un mejor envío de 15.73m. El primero era un atleta de Bielorrusia y el segundo de Portugal. España ganaba el encuentro de lanzamientos en categoría sub 23 hombres por delante de esos dos países.

En el campeonato de Euskadi categorías sub 18 y sub 20 celebrado en Vitoria los atletas urdiñas consiguieron 9 medallas. En categoría sub 18 título de campeón de Euskadi para Hodei Caballero en 5 km marcha con un tiempo de 26.18.50. Subcampeonatos para Mikel Samaniego en 2.000m obstáculos con 7.00.00, Leire Tobar en 100m vallas con 15.03, Irenia Apaolaza en 200m con 26.64 y 26.33 en semifinales e Irene Izagirre en 3.000m lisos con 12.15.55 marca personal. Medallas de bronce para Irenia Apaolaza en 400m lisos con 59.53 y Ane Ormazabal en 200m con 26.75 y 26.25 en semifinales. Cuartos puestos para Unax García en 1.500m con 4.51.61, Leire Tobar en el hectómetro con 13.00 y 12.86 en semifinales, Jon Etxeberria en 3.000 metros lisos con 9.44.02 marca personal y Ander Gabardino en 800m con 2.06.37 marca personal.

Quintas eran Amaia Zeberio en 200 metros con 27.45 y 26.72 en semifinales marca personal, e Iraia Mendia en 400 metros vallas con 1.10.04 marca personal. Sexto, Unax Auzmendi en 200 metros lisos con 25.91 en la final, que supone marca personal en pista al aire libre.