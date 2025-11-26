Mujika se impone en el primer concurso de Euskal Herria de morcilla celebrado en Ordizia

Mujika harategia de Ordizia se ha hecho con la txapela de la primera edición del concurso de morcilla de Euskal Herria. En un resultado muy ... cerrado, se ha impuesto por medio punto a la carnicería Olano de Beasain, que ha quedado en segunda posición. El tercer lugar ha correspondido a Jesús Mari Martija, de Gernika. El cuarto clasificado ha sido Muñagorri harategia, de Tolosa, y el quinto Iraola harategia, de Asteasu. Catorce productores se han presentado a este primer certamen ordiziarra que se disputa a nivel de Euskal Herria. De ellos, diez eran guipuzcoanos, tres vizcaínos y uno navarro.

La Federación Mercantil de Gipuzkoa junto con el Ayuntamiento de Ordizia han organizado este primer Campeonato de Euskal Herria de morcilla, que es ha celebrado también en el marco del XXVI Campeonato de Gipuzkoa. A través de este campeonato los organizadores pretenden divulgar y apoyar el consumo de un producto tradicional, ofrecer al consumidor una referencia para saber qué producto tiene entre sus manos, y establecer unos parámetros para poder apreciar la calidad de la morcilla de Euskal Herria.

El jurado que se ha encargado de decidir cual es la mejor morcilla ha estado formado en esta ocasión por las y los cocineros Eneko Azurmendi (Lazkaoetxe Jatetxea, Zaldibia), Iñaki Telleria (Kuko Jatetxea, Ormaiztegi), Aritz Ansola (Restaurante Sansonategi, Hernani- JAKITEA), Arantxa Arrizabalaga (Kattalin Erretegia, Beasain) y Aizpea Oihaneder (Mahaia kolektiboa), Juanma Garmendia (FECOGA); las periodistas Tere Madinabeitia (Goierriko Hitza) y Elisa Belauntzaran (El Diario Vasco) y Paloma Enríquez (Directora de la Escuela de Hostelería de CEBANC).