Entrega de la txapela y el galardón a la mejor morcilla de Euskal Herria. E. B.

Mujika se impone en el primer concurso de Euskal Herria de morcilla celebrado en Ordizia

Por apenas medio punto se ha impuesto a la beasaindarra Olano. El tercer lugar ha correspondido a Jesús Mari Martija, de Gernika

Elisa Belauntzaran

Elisa Belauntzaran

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:21

Mujika harategia de Ordizia se ha hecho con la txapela de la primera edición del concurso de morcilla de Euskal Herria. En un resultado muy ... cerrado, se ha impuesto por medio punto a la carnicería Olano de Beasain, que ha quedado en segunda posición. El tercer lugar ha correspondido a Jesús Mari Martija, de Gernika. El cuarto clasificado ha sido Muñagorri harategia, de Tolosa, y el quinto Iraola harategia, de Asteasu. Catorce productores se han presentado a este primer certamen ordiziarra que se disputa a nivel de Euskal Herria. De ellos, diez eran guipuzcoanos, tres vizcaínos y uno navarro.

