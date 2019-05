Una mirada solidaria con Etiopía El palacio Barrena acoge la muestra de la fotógrafa Núria Faig. / MARIN La Fundación Etiopía Utopía presenta en Barrena la exposición 'Miradas de Africa' EL DIARIO VASCO ORDIZIA. Martes, 14 mayo 2019, 00:19

El médico ordiziarra Imanol Apalategui cerraba el pasado mes de diciembre el ciclo de conferencias, en torno a la salud, apartado incluido dentro del gran paraguas de bloques de actividades organizados dentro de los actos conmemorativos del 750 aniversario de la villa.

Además de su actividad profesional, Imanol Apalategui lleva muchos años implicado en un empeño solidario a favor de la labor que el religioso hernaniarra Angel Olaran lleva a cabo, desde hace tres décadas, en Wukro, capital de la región de Tigray, una de las zona más pobres de Etiopía.

Un apoyo y compromiso en la búsqueda de contribuir a mejorar las condiciones de vida de aquellas comunidades que a la hora de darle forma y cuerpo al propósito cuajaba en el año 2009, en la puesta en marcha de la Fundación Etiopía Utopía, que desde entonces preside.

Y con la doble intención de sensibilizar sobre la realidad y las condiciones de vida de aquellas comunidades etíopes, y de recaudar fondos, en este caso, como presidente de la Fundación, Imanol Apalategui vuelve a Ordizia para presentar, en el vestíbulo del palacio Barrena, hasta el próximo día 24, la exposición fotográfica 'Miradas de África' con la que Etiopía Utopía pretende dar visibilidad a la vida de personas de diferentes regiones de Etiopía, mostrando su día a día y sus particulares modos de vida en entornos lejanos e inhóspitos para nuestra realidad actual. La situación de estas personas no es fácil, y mediante esta exposición quiere mostrar paralelamente la lucha diaria que emprenden para poder cubrir sus necesidades más básicas, en la gran mayoría de los casos no cubiertas, lo que les obliga a no poder vivir su vida de un modo digno y a asumir demasiados riesgos, iniciando en muchas ocasiones viajes sin un destino claro.

Colección de instantáneas de la que es autora la fotógrafa catalana Núria Faig con la que nos invita a olvidarnos, durante un momento, de nuestras vidas y a adentrándonos en un mundo diferente, misterioso y sobrecogedor, transportarnos a una realidad lejana en el espacio pero cercana en el corazón, apunta.

De esta forma, 'Miradas de África' se desarrolla en forma de una exposición itinerante, participativa, informativa y reflexiva.

En cada exposición de la Fundación, la estrategia de sensibilización toma las imágenes como herramienta principal, acompañándose de música, aromas y vídeos, que nos adentran más si cabe, a lo más profundo de la cultura etíope.

En definitiva, valga insistir, el propósito no es otro que ofrecer un mensaje de sensibilidad, mostrando al gran público instantáneas de personas anónimas de comunidades etíopes en su cotidianeidad y en sus particulares modos de vida, con el deseo de dar a conocer esta realidad.

Fruto de la pasión por ese continente, Núria Faig se sumerge en él y se deja llevar por esas miradas, esas emociones, los colores y olores que le invaden de una forma mágica, llevándose con ella en cada viaje un pedazo y a su vez dejando allí una parte de si misma.

A la hora de recaudar fondos, están a la venta tanto las fotografías de la exposición, como otros materiales; puntos de libro o marcapáginas, calendarios, y el libro con las imágenes de la muestra.

Fondos que dentro del triple campo de actuación de la Fundación; el abastecimiento de agua, la educación y la sanidad, se destinarán, en concreto al proyecto, 'Kañaberak II' centrado en la rehabilitación de las riberas del río Messanu ya que su erosión reduce, progresivamente, la superficie de tierra cultivable y en consecuencia la recogida de alimentos.