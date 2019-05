MILA SUKIA (CANDIDATA DE ELKARREKIN PODEMOS): «Es esencial que la administración sea transparente» Ligada al ámbito de la justicia cree que participar en la gestión municipal es una responsabilidad ciudadana RAFA ARIZMENDI ORDIZIA. Jueves, 16 mayo 2019, 00:18

En las anteriores elecciones municipales Ordizia fue la única localidad del Goierri en la que concurrió Podemos (Ordizia Orain), lista que encabezó Mila Sukia y que consiguió dos concejales. En esta ocasión además de Ordizia, Ormaiztegi cuenta con una plancha que lidera Equo.

-¿Le sorprende la escasa presencia de su formación en el Goierri?

Su DNI Localidad y profesión Ordiziarra, casada con dos hijos, abogada en ejercicio, en su propio despacho. Política Ligada desde muy joven a la actividad política y a los movimientos sociales. Elecciones Vuelve como cabeza de lista.

-Estas últimas elecciones han vuelto a demostrar que Elkarrekin Podemos recoge votos en la comarca. En Beasain por ejemplo, por encima de las 1.000 papeletas. Falta estructura organizativa y entiendo que nos corresponde a nosotros hacer el esfuerzo de encauzar esa sensibilidad.

-¿Ha sido como esperaba la vida en la administración municipal?

-No hubiera pensado nunca la falta de transparencia que hemos encontrado en el equipo de gobierno, que, aun estando en minoría, no ha ejecutado nuestros proyectos, aprobados en el pleno, por falta de voluntad. Ha faltado, democracia, transparencia y honestidad política y eso me ha sorprendido sobremanera.

-De la aportación del partido que encabeza, qué balance hace de esta legislatura?

-Siempre positivo y satisfactorio. Ha habido muchos momentos tristes porque no hemos conseguido llegar a entablar una política de consenso, siempre orientada al bien de Ordizia. En cualquier caso, como responsabilidad, animo a la ciudadanía a participar en la gestión de la vida del municipio, que considero es muy interesante.

-Siendo la oposición mayoría, ¿por qué no acabó de dar un paso definitivo?

-Nosotros le propusimos al segundo partido más votado, por supuesto en la oposición, la presentación de una moción de censura pero no entró.

-En esta ocasión van ustedes en coalición con IU y Equo.

-Ese fue el acuerdo de estos partidos a nivel de la Comunidad Autónoma. No obstante en nuestra lista solo hay miembros de Podemos o independientes.

-¿Satisfecha con la plancha electoral?.

-No me cabe la menor duda de que supone un magnífico reflejo de lo que hoy es Ordizia; diversa, inclusiva, feminista y euskaldun.

-¿Cuáles son las líneas prioritarias de su programa?.

-Es esencial que la administración sea transparente, por lo tanto tan importante como fundamental conseguirlo para que la ciudadanía vuelva a tener confianza en la institución. Así como una gestión participativa con la que llegar a los ordiziarras a minuto cero.

-¿Si se dieran las mismas circunstancias, volverían a abstenerse al elegir alcalde?

-En nuestro caso la decisión es de la asamblea. Personalmente, en ningún caso le daría mi apoyo a un PNV con el actual cabeza de lista. Una vez de que se conozcan los resultados tocará hablar.