Medidas de seguridad más cómodas

Si bien la jornada de ayer llegó como un día anodino o rutinario en el proceder a nivel de calle, los puntos de encuentro; los únicos establecimientos que permanecen abiertos, recogían y sintetizaban el sentir general, con recurrentes comentarios en los que al hasta ahora miedo provocado por el avance de la enfermedad y sobre todo, por la incertidumbre generada ante el no saber qué va a pasar, la falta de un horizonte y luz al final del túnel, se le unía la publicación de los datos del paro correspondientes al mes de marzo, que representaban otra sacudida y acrecentaba, a la enésima, las dudas ante una soñada recuperación de la que, antes fue, normalidad.

Tampoco la publicación del 'Informe con la actualización de datos sobre la evolución del nuevo coronavirus (Covid 19)' correspondiente al 1 de abril resultaban favorables ya que la estadística sumaba tres positivos más para ascender a un total de 19 (16 el 30 y 31 de marzo).

Un contexto en el que noticias referidas a una gráfica en meseta de los casos de personas infectadas, descenso, etc, venían a sonar a los 'brotes verdes' de aquellos días de la crisis financiera que se inició en el 2008.

Por si sirve de consuelo, en el lado positivo, en las farmacias comenzaba a dejarse ver el rótulo, en ocasiones improvisado o de trazo rápido, en el que se anunciaba que ya se encuentra a la venta el gel desinfectante.

Día de ayer, en el que en este conjunto de medidas de protección, en la Herboristería Zabale, Mari Carmen Goiburu, adaptaba la máscara que acompaña a la desbrozadora y conseguía una visera, a su juicio más cómoda y práctica que la mascarilla. Una visera con la suficiente curvatura para que no toque ningún punto de la cara, fácil de limpiar, etc; en fin, un socorrido invento.

Y en el estanco de la calle Mayor, Mª Eugenia Crehuet lucía, como singularidad, una pantalla, que cumplía su papel.

Con el comienzo de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, esta página recogía, en un lejano ya 15 de marzo, jornada en la que entraba en vigor la declaración del estado de alarma, que conllevaba el correspondiente cierre de la mayoría de comercios y establecimientos públicos, la pregunta de los incondicionales a la hora de saber qué iba a pasar con los estancos, que, quizá por aquello de jugar en casa, superaron aquel corte y a su vez el cerrojazo decretado este domingo.

Casa centenaria

Aunque falta el documento que lo acredite, los cálculos y referencias familiares sitúan en 1920, a más tardar en 1924, la apertura en su actual emplazamiento, de este despacho y expendeduría de todo tipo de tabacos.

Local del que fue primer titular, Rosario Imaz, a la que en la saga familiar siguió Dolores Catarain, esposa de Ignacio Crehuet Imaz, quienes en tercera generación pasaban el testigo a sus hijos, Ignacio y Mª Eugenia.

Cosas de las nuevas disposiciones, Mª Eugenia Crehuet, lleva al frente del establecimiento de venta de tabaco y timbres, como titular, desde hace un par de años, momento en el que el local tuvo que dividirse en dos, uno dedicado a la veta de loterías y demás apuestas del Estado, y otro en estanco propiamente dicho. Ella se quedó al frente de la expendeduría y su hermano Ignacio junto a su mujer Amaia Lekuona con las loterías y demás opciones de azar.

A pesar de los pesares y de las diferentes críticas que ha habido, en especial por el hecho de que el coronavirus afecta al pulmón, Mª Eugenia reseña que entiende, la crítica pero a su vez el hecho de que los estancos queden encuadrados entre las actividades económicas esenciales porque en caso de cierre, no tiene la menor duda de que hubiera florecido el comercio ilegal; trapicheo, contrabando, etc.

En la Asociación de Estanqueros de Gipuzkoa, apunta, solicitamos al organismo regulador; el Comisionado para el mercado de tabacos, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, reducir el horario de apertura únicamente a una franja matinal, de 10.00 a 13.00 al objeto de estar menos horas expuestos a un posible contagio y de entrada nos denegaron. Hubo que insistir, y finalmente, siempre a decisión de los titulares, permitió esa flexibilidad horaria.

Sea como fuere desde el lado de los fumadores, entre los que me encuentro, destaca, dejarles sin tabaco y encerrados en casa, únicamente podría dar lugar a que se subieran por las paredes y a los consiguientes ataques de ansiedad.

Mª Eugenia subraya que no ha habido el menor problema de desabastecimiento, si bien como en tantas otras circunstancias, la clientela lleva más de lo normal, y con cada noticia negativa vuelve a hacerlo. Ha ocurrido ahora con el cerrojazo.

De icono del glamur, de estatus e incluso de la seducción, lo que son las cosas, el tabaco, hoy, está más cerca de considerarse una peste, como la que nos ocupa, que como práctica bien vista.

Haber crecido tras el mostrador le permite a la estanquera convenir que el consumo de tabaco no tiene nada que ver con lo que fue, menos desde la prohibición de hacerlo en bares y establecimientos públicos. Tampoco se venden puros que era un sinónimo o elemento asociado a días de fiesta o a ocasiones especiales. Hoy, exclusivamente se venden cigarros y purillos, y de un tiempo a esta parte, porque el paquete se ha puesto carísimo, picadura y con ella el papel de fumar, y lo que nunca habíamos vendido; filtros. Trajimos y tenemos cigarros electrónicos pero no han tenido mayor fortuna.

Y como el tirón puede más que el estigma, los incondicionales acuden a la expendeduría ante el menor temor a quedarse sin suministro. La gente, expone Mª Eugenia, ha respetado el aforo y ha hecho cola en el exterior. Yo como medida de protección utilizo guantes y mascarilla, que me resulta muy incómoda y me provoca que se me empañen las gafas. La mayoría pagan en efectivo. Tenemos datáfono pero aunque lo desinfectamos siempre tienes que apretar las teclas.

Por gentileza de la empresa Philip Morris, desde este miércoles cuento con una pantalla protectora que se asemeja a una ventanilla y me parece práctica y cómoda.

He oído el comentario en otras tiendas, y es cierto, la gente viene con ganas de hablar. Será por el hecho de estar tantas horas en casa. Lo malo es que no puedes dar mucha conversación porque si no se alarga la cola. Y un detalle que me ha llamado la atención de esas conversaciones. La mayoría de las personas que tienen niños en casa, en contra de lo que pudiera parecer, dicen que se están portando fenomenal.

Espero y deseo que salgamos vivos de ésta y que este año, los del otro lado del estanco nos den una grata sorpresa con la lotería.