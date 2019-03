Mañana, narraciones, cuentos y circo La hondarribiarra Lupe Lekuona compartirá mañana escenario con la narradora cubana Marieta Sánchez. El Festival de la Oralidad ofrece en Barrena doble sesión de cuentería y pasacalle circense de la 'Prazuela' a la Plaza EL DIARIO VASCO ORDIZIA. Viernes, 22 marzo 2019, 00:21

El XI Festival de la oralidad, Ahoz-aho, prosigue con la agenda prevista y mañana sábado propone un amplio programa con nuevas narraciones de la tradición oral, relatos literarios, juegos escénicos, poemas musicados, declamación de versos, juegos en torno a las palabras y muchas más actuaciones siempre con el cuento como elemento común a todas ellas.

Pues bien, Ahoz-Aho Jaialdia, que echó a andar el pasado día 9 con la celebración del VII Concurso de narraciones, ofrece mañana una doble propuesta. Desde la perspectiva de que el festival sirve para el diálogo entre diferentes culturas pero con muchos rasgos comunes, vuelve con esa vocación de mezcla y mestizaje enriquecedor.

La simple presencia de representantes de países de 'otras' culturas, plantea ya de por sí una confrontación para el intercambio de conceptos de vida entre los participantes y el público asistente. Un público que deja de ser espectador para transformarse en interlocutor, gracias a las técnicas de la cuentería, de ese teatro narrativo, en el que la actriz, el actor, interpelan al público sin cuarta pared.

Así las cosas, mañana a las 17.00, Barrena será escenario de uno de los platos fuertes del Festival con la sesión en la que tomarán parte; Lupe Lekuona y Marieta Sánchez (Cuba), además de los alumnos de Jakintza Ikastola que han tomado parte en el taller de narración impartido por Maider Alzelai.

Lupe Lekuona (Hondarribia) estudió magisterio, docencia que impartió desde 1985 hasta el 2005, año a partir del que da un cambio radical a su vida e inicia una nueva etapa como cuentacuentos infantil de la que desde entonces no se ha apartado. Reseña la hondarribitarra que su madre le decía que desde bien pequeña hacía muchas preguntas, y que muchas no tenían fácil respuesta. «En la lectura he encontrado muchas respuestas a mis preguntas, sobre todo en los cuentos, pero tengo claro que la vida es una continua búsqueda de respuestas», destaca.

Marieta Sánchez es profesora, actriz y cuentera cubana graduada en Artes Escénicas en el Instituto Superior de Arte de Cuba. Lleva más de 15 años dedicándose a las artes escénicas. Ha trabajado en teatro, cine y televisión, tanto en Cuba como en España y ha ejercido el profesorado en las especialidades de Interpretación, Comunicación Oral y Comunicación no verbal, en varias universidades españolas.

Ha participado, como cuentera en plazas, festivales, colegios, actos, bibliotecas y museos, en la iniciativa 'Días de Cuentos', en Barcelona, Las Palmas y Tenerife. En el XVIII y el XVII Festival de Narración Oral 'Cuenta con Agüimes', II Festival de Narración de Almada en Portugal, entre otros.

Además, como actriz ha actuado en diferentes festivales internacionales de teatro; Festival Grec, de Barcelona, en el Festival Internacional de teatro de Tortosa, Festival Internacional de teatro amateur de Girona, etc. Ha tomado parte en más de 15 series de televisión en España como en El Comisario, Hospital Central, Simuladores.

Y tras la actuación en Barrena, el festival se trasladará a las 19.30 a la calle para dar paso a la propuesta del grupo 'Orain-bi zirko taldea' que ofrecerá un pasacalles circense entre la 'Prazuela' y la Plaza.